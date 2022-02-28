З 1 червня на дороги громадського користування не допускатимуть вантажівки

На початку літа традиційно набувають чинності сезонні обмеження для великогабаритного транспорту. Дороги суспільного значення при температурі вище 28 градусів для вантажівок будуть закриті.
Про це повідомляє пресслужба "Укравтодору".
Так, заборона стосується транспортних засобів, фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь більше ніж 7 тонн.
Виняток лише для вантажівок, які здійснюють перевезення небезпечних, швидкопсувних вантажів, живих тварин і птахів, а також перевезення, пов'язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.
Рух будуть обмежувати в денний час доби при температурних показниках повітря вище 28 градусів за Цельсієм.
Водіям вантажівок рекомендують перечекати спекотний період на майданчиках для тимчасової стоянки транспортних засобів у смугах відводу автомобільних доріг і біля об'єктів дорожнього сервісу.
Згідно з чинним законодавством, дотримання водіями вантажних засобів сезонних обмежень і вагових параметрів перевіряють територіальні підрозділи "Укртрансбезпеки" і обласні підрозділи Національної поліції України.
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