З 1 липня батьки новонароджених зможуть обирати між пакетом малюка і його матеріальним аналогом

11:40 02 липня Київ, Україна

З 1 липня батьки, чиї діти з'явилися на світ не раніше 01.07.2021, отримують право обирати між натуральною допомогою - пакетом малюка, і його матеріальним аналогом в розмірі трьох прожиткових мінімумів.



Право батьків на вибір набуло чинності відповідно до закону про допомогу сім'ям з дітьми та постановою Кабміну № 1180 від 25.11.2020 року.



Тепер, згідно з постановою, батьки можуть вибирати між натуральною допомогою «Пакет малюка» і її грошовою компенсацією в розмірі трьох прожиткових мінімумів для дітей до 6 років.



Однак фактично вибору не існує - тендерні закупівлі пакунків малюка досі не відбулися. А вибір на користь грошової компенсації не дає можливості отримати її відразу в пологовому будинку (як «пакет») або принаймні онлайн.



Для оформлення компенсації необхідно пройти низку процедур. Зокрема:

Відкрити спеціальну картку у відділенні ПриватБанку (зверніть увагу, наявність кредиту або заборгованості в ПриватБанку може перешкодити відкриттю картки).

Звернутися в центр соціального захисту за місцем проживання з папкою документів (паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дитини, довідка з пологового будинку про неотримання «Пакета малюка» і натуральної форми) і написати заяву.

Далі заява на отримання грошової компенсації проходить декількаступінчату верифікацію, яка зазвичай триває від 1 до 2 місяців. Після успішної верифікації гроші нараховуються на спеціальну картку. Користуватися карткою можна тільки в обраному Міністерством соціальної політики переліку онлайн і офлайн магазинів.



З липня 2021 сума грошової компенсації становитиме 6039 грн. Однак аудит Рахункової палати України виявив, що цих коштів недостатньо, щоб придбати набір з пакета малюка в роздріб в магазинах - для цього буде потрібно не менше 9000 грн.



Даний пункт постанови діє тільки для батьків, чиї діти народилися з 01.07.2021.