З 1 серпня в південному напрямку з'являться чотири додаткових поїзди від Укрзалізниці

06:38 30 липня Київ, Україна

Укрзалізниця збільшила кількість поїздів і електричок в південному напрямку.

Про це повідомила пресслужба компанії в Telegram.



Так, призначено поїзд № 258/257 Львів - Одеса. Він відправлятиметься зі Львова з 30 липня по 10 вересня по парних числах о 17.30. З Одеси він відправляється з 1 серпня по 11 вересня по непарних числах о 17.00.



Призначено поїзд № 242/241 Одеса - Харків, який відправлятиметься з Одеси 5, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29 серпня о 23:37. Назад він курсуватиме 6, 8, 16, 18, 20, 26 і 28 серпня о 17.36.



Також призначено поїзд № 246/245 Запоріжжя - Одеса. Він відправлятиметься із Запоріжжя 5, 15 і 25 серпня о 4:20.



Поїзд № 209 Харків - Запоріжжя відправлятиметься з Харкова 11, 23 і 31 серпня о 1.40.



Крім того, Укрзалізниця продовжила маршрут двох приміських поїздів з Києва. Відповідне рішення стосується сполучень Київ - Малин та Київ - Миронівка.



Починаючи з 1 серпня електропоїзд приміського значення Київ - Малин також курсуватиме до станції Коростень, а Київ - Миронівка - до станції Цвіткове. Згідно з повідомленням електропоїзд № 6629 сполученням Київ (Приміський вокзал) - Малин - Коростень щодня курсуватиме починаючи з 31 серпня о 20:35 і прибуватиме до кінцевої станції о 01.10.



Електропоїзд № 6604 сполученням Коростень - Малин - Київ (Святошин) курсуватиме з 1 серпня о 03.10 і прибуватиме до кінцевої станції о 06.39.



Електропоїзд № 6704/6703 сполученням Київ (Північна платформа) - Миронівка - Цвіткове курсуватиме з 1 серпня о 08.31 і прибуватиме до кінцевої станції о 12.43.



Електропоїзд № 6726/6725 сполученням Цвіткове - Миронівка - Київ (Північна платформа) курсуватиме з 1 серпня о 15.05 і прибуватиме до кінцевої станції о 19.11.