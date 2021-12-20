З 1 квітня Кіпр відкриває кордони для українських туристів

17:57 24 березень Київ, Україна

У Міністерстві туризму Кіпру повідомили, що країна готова приймати туристів з України вже з 1 квітня 2021 року.

«Кіпр відкриває свої кордони для всіх відвідувачів з України, вживаючи всіх необхідних заходів для забезпечення можливості подорожуючим насолоджуватися відпочинком в безпеці і безтурботності», - зазначили у відомстві.

Там повідомили, що туристам з негативним тестом на коронавірус не потрібно буде сидіти на карантині. Дітям до 12 років тести робити не потрібно, а ось іншим (12-18 років) - теж потрібно буде приїжджати з негативним тестом.



Як повідомлялося, 17 лютого влада Кіпру заявила, що країна відкриється для іноземних туристів з 1 березня і буде введене колірне кодування для країн за швидкістю поширення COVID-19.



Однак з 1 березня Кіпр не відкрив кордони для українців.