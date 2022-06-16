З 16 липня всі сайти мають перейти на українську мову

13:17 16 червня Київ, Україна

Всі сайти та програмне забезпечення повинні мати українську версію, яка завантажуватиметься за замовчуванням, для всіх користувачів в Україні.

Про це нагадує мовний омбудсмен Тарас Кремень.

16 липня набувають чинності норми мовного закону щодо використання української мови в Інтернеті та в інтерфейсах програм.



Це означає, що:

Будь-який товар, на якому встановлено комп'ютерну програму, має бути «локалізований» для реалізації в Україні, тобто на товарі має бути україномовний інтерфейс.

Всі інтернет-ресурси (сайти, сторінки в соцмережах, YouTube-, Viber-, Telegram-канали, мобільні програми), провідні компанії, зареєстровані в Україні, зокрема, ЗМІ, повинні мати основну версію українською мовою. Ця версія має завантажуватися для користувачів за замовчуванням. Українськомовна версія інтернет-представництва іноземної компанії може мати менший обсяг інформації, ніж основна, але достатня для того, щоб користувач з України міг повністю розуміти мету діяльності компанії.

Інтернет-магазини, онлайн-каталоги вже з 16 січня 2021 р. зобов'язані розміщувати інформацію про товари та послуги українською мовою. Проте тепер вони зобов'язані мати повноцінну версію українською мовою, яка має бути основною та завантажуватися за замовченням.



З 16 липня уповноважений із захисту державної мови також зможе накладати штраф на представників органів державної влади та місцевого самоврядування та працівників компаній, які порушують закон. Розмір штрафу становить від 3400 до 8500 гривень, якщо порушення вчинено вперше. За повторне порушення накладатиметься штраф від 8500 до 11 900 гривень.