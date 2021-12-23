З 16 квітня запорожці зможуть скористатися транспортом при наявності перепустки

20:29 14 квітень Київ, Україна

Слідом за столицею, місцева влада Запоріжжя прийняла рішення посилити карантинні обмеження та ввести спецперепустки для користування громадським транспортом.

Відповідне рішення в середу, 14 квітня, прийняла місцева комісія з питань ТЕБ та НС.



Відзначається, що транспорт при цьому буде працювати в звичайному режимі. Однак з 00:00 16 квітня пасажирів перевозитимуть тільки при наявності спеціальних довідок.



Нагадаємо, на минулому тижні в Запоріжжі влада посилила карантин, ввівши нові обмеження через червоний рівень епідемічної небезпеки.