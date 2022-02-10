СOVID-19 зробив українців ще біднішими. Прогнози НАН

В Україні в кінці 2020 року в категорії бідних виявиться 45% населення. Про це свідчать результати дослідження інституту демографії ім. Птухи НАН України, опубліковані в п'ятницю, 18 вересня.
"За підсумками 2020 року рівень бідності збільшиться до 45%, що на 6,5 п.п. або на 17% вище значення 2019 року", - сказано в дослідженні.
За прогнозом рівня бідності на 2020 рік, зробленого в кінці 2019 року, значення показника на поточний рік мало становити 31,2%. У зв'язку з цим реальне зростання показника бідності набагато вище - на 13,8 п.п. або на 44%, уточнюють автори дослідження.
Водночас кількість населення, що потрапляє в категорію бідні, вже збільшилася з початку року.
"У 2019 було 14,5 млн бідних, а (за підсумками першого кварталу 2020 року - ред.) вже стало 16,5 млн осіб", - заявила завідувачка відділення дослідження рівня життя Інституту демографії Людмила Черенько в ефірі Українського радіо.
Раніше Світовий банк заявив, що на відновлення після коронакризи піде п'ять років. У деяких країнах відновлення буде більш динамічним. Найбільше постраждають найбідніші країни, вважають аналітики.
"За підсумками 2020 року рівень бідності збільшиться до 45%, що на 6,5 п.п. або на 17% вище значення 2019 року", - сказано в дослідженні.
За прогнозом рівня бідності на 2020 рік, зробленого в кінці 2019 року, значення показника на поточний рік мало становити 31,2%. У зв'язку з цим реальне зростання показника бідності набагато вище - на 13,8 п.п. або на 44%, уточнюють автори дослідження.
Водночас кількість населення, що потрапляє в категорію бідні, вже збільшилася з початку року.
"У 2019 було 14,5 млн бідних, а (за підсумками першого кварталу 2020 року - ред.) вже стало 16,5 млн осіб", - заявила завідувачка відділення дослідження рівня життя Інституту демографії Людмила Черенько в ефірі Українського радіо.
Раніше Світовий банк заявив, що на відновлення після коронакризи піде п'ять років. У деяких країнах відновлення буде більш динамічним. Найбільше постраждають найбідніші країни, вважають аналітики.
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