Рибоохорона: браконьєрством Україні завдано збитків на 62 млн гривень

09:39 27 вересень Київ, Україна

Державне агентство рибного господарства повідомило про поширення браконьєрського вилову риби в Україні. За даними Агентства, рибні браконьєри завдають багатомільйонних збитків державі. Так, за вісім місяців цього року збитки від незаконного вилову риби склали 62 млн гривень.

Рибоохоронні патрулі та органи рибоохорони за цей період виявили понад 33 тисячі правопорушень в акваторії країни.

За словами Агентства, з усіх виявлених порушень - 31% (понад 10 тисяч) є грубими.

"Завдяки роботі державних інспекторів виявлено порушень більш ніж на 62 млн грн збитків. З них 37 млн гривень зафіксувало Азовське басейнове управління, 7 млн гривень - Луганський рибпатруль, 2,3 млн гривень - Київський рибпатруль, 2,1 млн грн - Черкаський рибпатруль і 2 млн грн - Чорноморське басейнове управління", -йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що під час рибоохоронних рейдів державні інспектори вилучили у порушників майже 97 тонн водних біоресурсів та 38,6 тис. одиниць заборонених знарядь лову. Крім того, затримані 982 транспортні засоби.

За цей період складено і направлено до судів понад 11,7 тисячі справ для притягнення порушників до адміністративної відповідальності, з них 146 справ - для відкриття кримінальних проваджень.

Раніше австралійські вчені з Квінслендського університету з'ясували, що людина харчується 92 видами риб, що зникають, і 11 видами, що знаходяться в критичному стані. Фахівці пропонують цим рибам "дати спокій", а увагу звернути на медуз.