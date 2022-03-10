Лави української армії достроково поповнять випускники Київського політеху

13:21 10 березень Київ, Україна

Згідно з рішенням Кабміну України, цього року випускники ще одного вишу поповнять офіцерський склад української армії.

Кабінет Міністрів дозволив у 2022 році достроковий випуск курсантів випускного курсу Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».



Відповідне рішення закріплене розпорядженням уряду №207 від 9 березня.



Згідно з документом, достроковий випуск відбувається у зв'язку із запровадженням в Україні військового стану. Випускники отримають офіцерські звання та будуть призначені на відповідні посади.