Низка німецьких міст зупиняють прийом біженців з України

14:46 06 жовтня Київ, Україна

Міста центральної Німеччини вводять мораторій на приїзд українських біженців через неможливість їх розмістити – місць не залишилося у готелях, таборах та спортзалах. Зокрема, чотири великі міста оголосили, що вони більше не прийматимуть біженців з України.



Про це повідомляє Mitteldeutscher Rundfunk.



До Німеччини прибуло вже понад мільйон українців після початку війни. Біженці продовжують їхати і восени, а місцева влада не може знайти варіанти, де їх розмістити.

"Є проблеми, готельних номерів більше немає, а первинні приймальні частково закриті, тому у нас там уже напружена ситуація", - повідомив генеральний директор німецької асоціації міст та муніципалітетів Герд Ландсберг.

Кілька тижнів тому влада Дрездена оголосила, що припиняє прийом українських біженців. Міста Галле, Магдебург та Гера тепер також повідомляють, що більше не можуть приймати біженців із України.



Схожа ситуація в Ерфурті та Хемніце. У міській адміністрації Ерфурта повідомили, що у шкільних спортзалах місць уже немає.



Поки що лише в Лейпцигу наявного житла для біженців достатньо за умови, що не станеться нова хвиля.



У деяких містах зараз знову розчищають шкільні спортзали та беруть в оренду пансіонати, готелі та гуртожитки для розміщення біженців, як це було у 2015 році на початку міграційної кризи.



На можливості міст приймати українців дуже впливає потік біженців з інших країн: Сирії, Іраку, Афганістану, які прибувають через Сербію. Також багато росіян просять притулку після оголошення мобілізації в росії.



Однак прийом українських біженців не сприймається як проблема з огляду на те, як вони легко інтегруються в ринок праці.

"Це ще один шанс вирішити дефіцит кваліфікованих робітників. Тому що більшість із них – переважно жінки – добре освічені. Нам потрібні такі люди. Догляд за дітьми та мовні курси одночасно, звичайно, посилюються”, – зазначив Герд Ландсберг.

За його словами, наступного тижня відбудеться саміт біженців, куди федеральне міністерство внутрішніх справ запросило муніципалітети. Там обговорюватимуться питання справедливого розподілу біженців у межах країни.



Асоціація закликає федеральний уряд виділити регіонам кілька мільярдів євро для розміщення біженців цього і наступного року.