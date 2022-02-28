"Русское радио" перейменовано на нову радіостанцію "Слава Україні! Героям слава!"

07:35 28 лютий Київ, Україна

Група радіостанцій TAVR Media припинила трансляцію «Русского радио Украина».



У травні 2014 року офіс «Русского радио» у Києві закидали коктейлями Молотова. Після цього українська радіостанція почала публічно підтримувати українських військових, а російське «Русское радио» розірвало з нею угоду про франшизу.



Тоді ж компанія вирішила залишити назву, розуміючи всі репутаційні ризики — вони хотіли «залишити місток із окупованими територіями, [... адже новини] на хвилях улюбленої радіостанції вони сприймають із довірою».



Але у результаті радіостанція закрилася із такою заявою: «[...] Мости спалені. Після завершення марафону в ефірі звучатиме нова радіостанція. Слава Україні! Героям слава!"