«Російський військовий корабель… ВСЕ!»: Укрпошта повідомила, коли розпочнеться продаж нової марки

16:02 29 квітня Київ, Україна

З 9 травня «Укрпошта» закриє продажі марки «Російський військовий корабель, іди .....» і почне готуватися до продажу марки «Російський військовий корабель… ВСЕ!», яка виглядатиме майже так само, але на ній уже не буде російського корабля, бо пішов на дно, повідомив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський.



Ця марка включатиме можливість внеску на рахунок ЗСУ.



Також з 1 травня в інтернет-магазині «Укрпошти» можна буде придбати мерч із «російським кораблем»: світшоти, футболки, магніти. Магніти також продаватимуться на Головпоштамті на Майдані.



Перша марка "Російський військовий корабель..." продаватиметься до 9 травня в інтернет-магазині (якщо будуть "залишки") та на благодійних аукціонах, які оголосять наступного тижня.



Перша марка "Російський військовий корабель..." вийшла тиражем 1 млн екземплярів. Половину тиражу продали за три дні. Щоб купити марку, людям доводилося відстояти великі черги.



На благодійному аукціоні "Укрпошта" продала марку із кораблем за 5 млн грн. Усі гроші будуть передані на допомогу ЗСУ.



Також «Укрпошта» анонсувала нову марку із зображенням найбільшого у світі літака «Мрія».