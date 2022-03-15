Російські військові цілеспрямовано знищують українські школи та лікарні

12:27 15 березня Київ, Україна

Внаслідок бомбардувань та обстрілів лише на території Херсонської області пошкоджено 21 навчальний заклад.



У Рубіжному (Луганська область) ворог зруйнував інтернат для дітей із вадами зору «Кришталик» та три школи. Загинуло четверо людей. Також російсько-окупаційні війська обстріляли Рубіжанську міську багатопрофільну лікарню: пологовий стаціонар зруйнований вщент.



Військові, поліція, рятувальники ДСНС, лікарі та волонтери працюють на межі людських можливостей 24/7, рятуючи українців.