Керівництво ЗСУ залишилося незадоволеним випробуваннями українських наземних бойових дронів

15:48 26 травень Київ, Україна

Десантно-штурмові війська провели військові випробування наземних дронів вітчизняного виробництва. Навчання пройшли на житомирському військовому полігоні.

Про це повідомляє defence-ua.com в середу, 26 травня.



У випробуваннях брали участь дрони Ironclad, Ласка 2.0 і РСВК-М Мисливець. За процесом спостерігав особисто командувач ДШВ ЗСУ Євген Мойсюк.



Військові вирішили випробувати техніку в умовах, які максимально наближені до бойових. ЗСУ використовували комплекси радіоелектронної боротьби, які повністю "поклали" GPS і канали управління дронів - із завданням не впорався жоден з конкурсантів.



Крім того, евакуаційні можливості безпілотників не виправдали очікування військових - концепція роботи безпілотників з носилками, на яких вони повинні витягти пораненого з-під вогню, повинна бути доопрацьована.