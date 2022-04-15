Керівництво Ужгорода має намір перейменувати 58 вулиць, які мають імена російських діячів

В Ужгороді перейменують 58 вулиць, які мають назви російських діячів.
Про це йшлося на засіданні комісії міської ради.
Як зазначається, до обговорення приєдналося багато ужгородців, а також фахівців різних галузей.
Головне за підсумками засідання:
– визначили 58 вулиць, назви яких рекомендується змінити;
- зійшлися на думці, що перевагу при визначенні нових назв потрібно віддавати гідним місцевим діячам;
– де можливо та доречно – повернути давні назви, ще до радянського періоду;
– окремо дуже скрупульозно підійти до нових назв у історичному мікрорайоні Малий Галагів.
Також повідомляється, що до наступного засідання комісії, 22 квітня, буде проведено аналіз зміни назв, проведеної в рамках декомунізації, та підготовлено пропозицію нових назв у мікрорайоні Малий Галагів.
"Остаточне рішення, як визначено законодавством, приймається рішенням сесії міськради після громадських обговорень, які з моменту їхнього оголошення продовжуються 2 місяці. Фахівці зазначають, що значних коштів для перейменування не потрібно, йдеться лише про зміну табличок", - йдеться у повідомленні.
Крім того, опубліковано список вулиць, назви яких рекомендовано змінити: вул. Івана Анкудінова, вул. Петра Багратіона, вул. Олексія Борканюка, вул. Івана Крилова, вул. Івана Лобачевського, вул. Івана Мічуріна, вул. Василя Верещагіна, вул. Адмірала Нахімова, вул. Івана Павлова, вул. Івана Сєченова, вул. Івана Тургенєва, вул. Івана Шишкіна, вул. Антона Макаренка, вул. Антона Чехова, вул. Валерія Чкалова, вул. Василя Докучаєва, вул. Василя Сурікова, вул. Дмитра Менделєєва, вул. Дагестанська, вул. Гвардійська, вул. Леоніда Говорова, вул. Декабристів, вул. Дмитра Донського, вул. Донська, вул. Кондрата Рилєєва, вул. Климента Тимірязєва, вул. Костянтина Ціолковського, вул. Льва Толстого, вул. Миколи Вавілова, вул. Миколи Добролюбова, вул. Миколи Некрасова, вул. Миколи Огарьова, вул. Миколи Чернишевського, вул. Михайла Глинки, вул. Михайла Лермонтова, вул. Михайла Ломоносова, вул. Михайла Салтикова-Щедріна, вул. Модеста Мусоргського, вул. Олега Кошевого, вул. Олексія Бестужева-Руміна, вул. Олексія Маресьєва, вул. Олександра Бородіна, вул. Олександра Грибоєдова, вул. Олександра Можайського, вул. Олександра Попова, вул. Олександра Столєтова, вул. Осетинська, вул. Павла Пестеля, вул. Петра Чайковського, вул. Поліни Осипенко, вул. Степана Разіна, вул. Федора Достоєвського, вул. Челюскінців, вул. Юрія Гагаріна, пл. Олександра Пушкіна.
Про це йшлося на засіданні комісії міської ради.
Як зазначається, до обговорення приєдналося багато ужгородців, а також фахівців різних галузей.
Головне за підсумками засідання:
– визначили 58 вулиць, назви яких рекомендується змінити;
- зійшлися на думці, що перевагу при визначенні нових назв потрібно віддавати гідним місцевим діячам;
– де можливо та доречно – повернути давні назви, ще до радянського періоду;
– окремо дуже скрупульозно підійти до нових назв у історичному мікрорайоні Малий Галагів.
Також повідомляється, що до наступного засідання комісії, 22 квітня, буде проведено аналіз зміни назв, проведеної в рамках декомунізації, та підготовлено пропозицію нових назв у мікрорайоні Малий Галагів.
"Остаточне рішення, як визначено законодавством, приймається рішенням сесії міськради після громадських обговорень, які з моменту їхнього оголошення продовжуються 2 місяці. Фахівці зазначають, що значних коштів для перейменування не потрібно, йдеться лише про зміну табличок", - йдеться у повідомленні.
Крім того, опубліковано список вулиць, назви яких рекомендовано змінити: вул. Івана Анкудінова, вул. Петра Багратіона, вул. Олексія Борканюка, вул. Івана Крилова, вул. Івана Лобачевського, вул. Івана Мічуріна, вул. Василя Верещагіна, вул. Адмірала Нахімова, вул. Івана Павлова, вул. Івана Сєченова, вул. Івана Тургенєва, вул. Івана Шишкіна, вул. Антона Макаренка, вул. Антона Чехова, вул. Валерія Чкалова, вул. Василя Докучаєва, вул. Василя Сурікова, вул. Дмитра Менделєєва, вул. Дагестанська, вул. Гвардійська, вул. Леоніда Говорова, вул. Декабристів, вул. Дмитра Донського, вул. Донська, вул. Кондрата Рилєєва, вул. Климента Тимірязєва, вул. Костянтина Ціолковського, вул. Льва Толстого, вул. Миколи Вавілова, вул. Миколи Добролюбова, вул. Миколи Некрасова, вул. Миколи Огарьова, вул. Миколи Чернишевського, вул. Михайла Глинки, вул. Михайла Лермонтова, вул. Михайла Ломоносова, вул. Михайла Салтикова-Щедріна, вул. Модеста Мусоргського, вул. Олега Кошевого, вул. Олексія Бестужева-Руміна, вул. Олексія Маресьєва, вул. Олександра Бородіна, вул. Олександра Грибоєдова, вул. Олександра Можайського, вул. Олександра Попова, вул. Олександра Столєтова, вул. Осетинська, вул. Павла Пестеля, вул. Петра Чайковського, вул. Поліни Осипенко, вул. Степана Разіна, вул. Федора Достоєвського, вул. Челюскінців, вул. Юрія Гагаріна, пл. Олександра Пушкіна.
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