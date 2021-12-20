РПЦ захоплює землі парку «Феофанія»

В Мережі почали обговорювати самовільне захоплення Російською православною церквою частини території об'єкта природно-заповідного фонду - парку-пам'ятника садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Феофанія" в Києві. За фотографіями, наданими очевидцями, видно, що територію обносять парканом, їздить будівельна техніка! За сьогодні значний відрізок парку вже обнесений парканом вздовж дороги!

Місцеві жителі відзначають, що представники РПЦ і раніше "відкушували" шматки парку "Феофанія", що, втім, не мало для них ніяких наслідків. Очевидно, безкарність призвела до подальшого розростання цієї «злоякісної пухлини»! Громадяни та журналісти чекають реакції від відповідального землекористувача парку "Феофанія", яким є ДУ «Інститут еволюційної екології НАН України».