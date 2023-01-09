Різдвяна літургія в Києво-Печерській лаврі – це як Різдво та Великдень в один день

16:35 09 січня Київ, Україна

Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній відслужив різдвяну літургію. Присутні на святковій літургії віряни назвали це історичною подією.

На службі в середині та біля Успенського собору було багато кореспондентів, журналістів, блогерів, які спілкувалися з прихожанами. І всі говорили про свою велику радість з того, що за стінами лаври нарешті почала лунати українська мова. Невеличка підбірка, що говорили і яким духом був наповнений цей день.

«Нарешті ми тут як віряни, а не крадькома як туристи. Прекрасний день. Я приїхав на службу», - історик Олександр Альфьоров.

«Хочу, щоб було можна ходити до будь-якої церкви й слухати службу українською мовою», - сказала жінка середнього віку Марія.

«Це українська церква. Тут мешкають українці і служіння має бути українською мовою», - сказав чоловік кремезної статури на ім'я Петро.

Святково вбрана літня жінка Тетяна Миколаївна назвала те, що відбувалося в Успенському соборі, історичною подією.

«Перше богослужіння Епіфанія та Православної церкви України - це відродження нашої церкви на історичному місці. Це очищення цього святого місця від усякої скверни. Це історичний день!», - зазначила жінка.

Ще більш натхненою була молода дівчина Світлана, що прийшла на службу в українському національному вбранні.

«Хоча ми з подругою вже відсвяткували Різдво 25 грудня, знову святкуємо зараз на честь такої історичної події. Лавра дуже довго була окупована агентами росії, а тепер країна нарешті почала повертати собі те, що їй належить. І сьогодні в Успенському соборі служба української церкви та українською мовою!» - радісно зазначила дівчина.

«Ми з Гореничів та Мотижина, де наша церква стала українською. Батюшка проросійський не захотів з нами переходити, то нам прислали нового, - ділиться пані Софія, - Я, коли церква була московська, туди не ходила, бо дуже Україну люблю. А зараз можу любити Бога і країну, і у мене все в гармонії» - ось так просто пояснила свій перехід і своє пізнє навернення пані Софія.

«Мені все подобається. Це наче Різдво і Пасха в один день, я навіть не можу вмістити цю радість, - вона плаче, тримаючи за руку свою шестирічну доньку. - Я щаслива, що ми самі вирішуємо проблему повернення Лаври, а не чекаємо ЗСУ. Це перемога у тому числі і цивільного суспільства» - розповіла Ольга, яка у 2014-му після остаточного розвороту Моспатріархату в Україні в бік москви пішла з цієї церкви та виборювала з усіма активістами автокефалію.

Там, де правда, там Бог, а з Богом ми неодмінно переможемо.

«З допомогою Божою наш народ вже досяг багатьох перемог, зруйнував плани кремлівського тирана швидко підкорити нас. Ми вже досягли моральної перемоги, адже всі люди доброї волі засуджують акти геноциду, терору та численні воєнні злочини, які російська імперія зла чинить на нашій землі», - сказав митрополит Епіфаній.

Цей день був наповнений радістю, сподіваннями, вірою. Вірою в добро, вірою в людей і вірою в Перемогу українського народу над путінською ордою демонів.

А ще на початку богослужіння над усіма Печерськими пагорбами лунали традиційні українські різдвяні колядки – це віряни і духовенство зустрічали митрополита Епіфанія в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

За матеріалами Лани Самохвалової, Київ

Фото: Лана Самохвалова, Павло Багмут, ПЦУ