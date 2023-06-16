"Народжений в Україні": Нацбанк випустив пам'ятну монету

08:38 01 червня Київ, Україна

Сьогодні, у Міжнародний день захисту дітей, Нацбанк України вводить в обіг пам'ятну монету "Народжений в Україні" номіналом 5 гривень.

Про це повідомив заступник голови Національного банку України Олексій Шабан.

Він розповів, що дизайн монети розроблявся разом із українським художником Олегом Шупляком.

“На аверсі монети знаходиться фрагмент картини Олега Шупляка “Колиска” – в оточенні мальв і батьківський будинок, як колиска, що символізує продовження роду, зв'язок поколінь. На реверсі – на стилізованому тлі Всесвіту малюк-космонавт, нерозривно пов'язаний із рідною землею. А там, нагорі – мапа України”, – розповів Шабан.

Він згадав, що коли опрацьовували дизайн, думали про маленьких українців, які зазнали жаху війни.

“Сьогодні, на жаль, діти знають, що таке страх війни. До початку широкомасштабного вторгнення в Україні мешкало понад 7 мільйонів дітей. На жаль, багато хто з них змушений був з мамами покинути Україну через жахіття, через зруйновані будинки, через ракетні обстріли”, - сказав Шабан.

І ще гірше, вважає банкір, що багатьох дітей насильно вивезли в країну-агресор, тим самим позбавивши їхньої рідної землі, рідної мови, можливості бути поряд із найближчими людьми.

“Маленькі українці – це майбутнє. Цю монету ми присвятили не лише тим дітям, які вже народилися, а й майбутнім поколінням, які ще народяться, ми віримо, у вільній Україні”, – сказав Олексій Шабан.

Пам'ятні монети Нацбанк випустив у двох металах: 5 тисяч срібних та 75 тисяч з недорогоцінного металу нейзильберу. Усі монети мають номінал 5 гривень.