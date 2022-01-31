Зростання пенсій в Україні. Подробиці

08:47 31 січень Київ, Україна

У 2022 році підвищення пенсій відбуватиметься кілька разів. За словами Дениса Шмигаля, прем'єр-міністра України, відповідне підвищення має відбутися у кілька етапів, перший із яких запланований на 1 березня 2022 року.



Понад 10 мільйонів українців з 1 березня 2022 року отримуватимуть пенсії на 14% більше, ніж зараз.



Окремо чиновник розповів, що військовим пенсіонерам будуть надбавки в середньому на 700 гривень, страхові пенсії, які нараховуються з 2019 року, в середньому зростуть на 500 гривень.



Щодо мінімальної пенсії, яка нараховується за інвалідністю, отриманою внаслідок аварії на ЧАЕС, у тому числі й пенсійні виплати, призначені всім ліквідаторам трагедії в Чорнобилі, зростуть у середньому на 400 гривень.



Пенсіонерам, які опинилися у категорії для індексації, обіцяють виплати на 135 гривень більше, а непрацюючі пенсіонери, які не мають років стажу, можуть розраховувати на 2100 щомісяця. Прем'єр-міністр також додав, що мінімальна пенсія у зв'язку з інвалідністю, але з повним трудовим стажем — 2300 гривень.



У Міністерстві соціальної політики також розглядають ініціативу підвищення виплат допомоги на дитину у багатодітних сім'ях до 2100 (плюс 400 гривень), а для осіб з інвалідністю з дитинства та дітям-інвалідам – до 2100 (плюс 166 гривень).