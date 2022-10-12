Росіянин потрапив в український полон через тиждень після початку "часткової" мобілізації

08:33 12 жовтня Київ, Україна

Російська влада запевняла, що мобілізованих відправлятимуть на фронт лише після підготовки на полігонах, яка займе не менше місяця, проте вже через тиждень після отримання повістки в український полон потрапив мешканець Липецька, 28-річний Єгор Чеботарьов.

Його відправили воювати без проходження медкомісії. Інтерв'ю з Чеботарьовим опублікував український блогер Володимир Золкін.



За словами полоненого, він проходив строкову службу 9 років тому, де його вчили на командира БМП, а потім просто намалювали спеціальність навідника-оператора. У військовій частині Чеботарьов переважно працював писарем і «БМП бачив один-два рази».



Коли почалася мобілізація, йому вручили повістку прямо на робочому місці — у компанії «Прогрес», виробнику дитячого харчування «ФрутоНяня» та мінеральної води «Липецький бювет» — уже 22 вересня: «Я прийшов — там жінка з відділу кадрів та двоє чоловіків поряд, яких я вперше бачив. Ця жінка мені вручає повістку і каже: „Ось сьогодні з'явитись у військкомат. З речами. І ти ж розумієш, що від трьох до п'яти [років] за неявку»».



Чеботарьов розраховував, що уникне відправки на фронт через проблеми зі здоров'ям, оскільки у нього кіста головного мозку, проте медичної комісії у військкоматі не було. Мобілізованих одразу завантажили в автобус та відвезли на збірний пункт. Там дали екіпірування та відправили до частини у Богучарах Воронезької області, а наступного дня розподілили у Валуйки Білгородської області. Тут забрали 30 мобілізованих. З них сформували 10 екіпажів БМП, доручили їм за ніч підготувати машини, і вже наступного дня вони поїхали до Сватового Луганської області. Звідти БМП із мобілізованими відправили в село Невське, а потім уже на позиції — до Зарічного. Там їм повідомили, що вранці прийде командир, все розповість, а поки що «закидайте БМП гілками і сидіть». Це було 29 вересня, а вранці почався бій.



Коли екіпаж Чеботарьова отримав наказ відкрити вогонь, перший патрон заклинило в гарматі: «Все, БМП втратила боєздатність, якщо вона взагалі була. Вона не стріляла». При цьому якийсь зв'язок був відсутній, і всю інформацію доносили через посланця. Той повернувся сказати командиру (старшому сержанту), що БМП не працює, але його вже не було. "Нас кинули там", - каже Чеботарьов. Під час відступу він відбився від інших військових, пив воду з калюж та шукав людей, доки не натрапив на українських військових, які взяли його в полон.

«Агентство» знайшло сторінку Чеботарьова у соціальних мережах: останній раз він був у мережі 22 вересня — того дня, коли, за його розповіддю, отримав повістку та вирушив до військкомату.



Чеботарьову дозволили зателефонувати матері. Він розповів, що почувається добре, і поводяться з ним нормально, а також попросив її піти у військкомат і повідомити про те, що сталося, щоб йому надали статус військовополоненого. Чеботарьов сподівається, що його обміняють.