Росіяни запустили новий фейк про єврейські погроми у Житомирі

У інформації, що розповсюджується, йдеться, що місцеве населення влаштовує погроми.



Це відверта брехня, за допомогою якої ворог намагається посіяти міжнаціональну ворожнечу всередині нашої країни, йдеться у повідомленні.



Російські фейки заперечив головний рабин Житомира Шломо Вільгельм.

“Україна – вільна демократична країна. Тут мирно та дружно живуть люди всіх національностей, тут виросли мої діти, які навчалися у школі, де викладають українською мовою. Про який нацизм може взагалі йтися? Я закликаю всіх відповідально ставитися до будь-якої інформації, перевіряти все через надійні та чесні ресурси, не довіряти хайповим заголовкам на сумнівних вебсайтах. Давайте будемо розумнішими і не дозволимо режисерам та технологам цієї війни реалізувати свої смертоносні сценарії”, – заявив він.