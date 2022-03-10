Росіяни запустили новий фейк про єврейські погроми у Житомирі
20:03 09 березень Київ, Україна
Російські пропагандисти запустили черговий антиукраїнський фейк:
на зарубіжних ресурсах почали розміщувати інформацію про нібито переслідування євреїв у Житомирській області.
Про це повідомляється у телеграм-каналі СБУ
.
У інформації, що розповсюджується, йдеться, що місцеве населення влаштовує погроми.
Це відверта брехня, за допомогою якої ворог намагається посіяти міжнаціональну ворожнечу всередині нашої країни, йдеться у повідомленні.
Російські фейки заперечив головний рабин Житомира Шломо Вільгельм.
“Україна – вільна демократична країна. Тут мирно та дружно живуть люди всіх національностей, тут виросли мої діти, які навчалися у школі, де викладають українською мовою. Про який нацизм може взагалі йтися? Я закликаю всіх відповідально ставитися до будь-якої інформації, перевіряти все через надійні та чесні ресурси, не довіряти хайповим заголовкам на сумнівних вебсайтах. Давайте будемо розумнішими і не дозволимо режисерам та технологам цієї війни реалізувати свої смертоносні сценарії”, – заявив він.
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