Росіяни вже вивезли 400 тисяч тонн зерна з окупованих територій України

На захоплених росією територіях було залишено 1,3 млн тонн зернових з метою посівної кампанії та забезпечення щоденної продовольчої безпеки.
Наразі відомо, що окупанти вивезли вже близько 400 тисяч тонн зерна – це майже третина від усіх запасів.
Наразі відомо, що окупанти вивезли вже близько 400 тисяч тонн зерна – це майже третина від усіх запасів.
Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.
Він підкреслив, що вивозиться саме зерно, призначене для безпеки — тобто для харчування українців, які в цих регіонах живуть.
Українські ЗМІ фіксують уже безліч свідчень та повідомлень про вивезення росіянами зерна з окупованих територій. Минулого тижня в Мелітополі бачили колони навантажених зерновозів, позначених буквою Z, які рухалися у бік Криму, — одного дня зняли близько 30 фур.
У Криму це зерно, схоже, не лишається, пише Forbes. Два тижні тому у Севастополі знову запрацювала «Стивідорна компанія «Авал» (колишня «Авліта» українського олігарха Ріната Ахметова, яку росіяни націоналізували після анексії Криму у 2014 році). За даними видання, щоночі зерно перевантажують на кораблі, які вирушають до інших країн. Наприклад, 2 травня судно із зерном вирушило із Севастополя до порту «Кавказ» у Керченській протоці, звідки зерно потім вирушило до Єгипту.
За словами голови Асоціації фермерів та землевласників Херсонської області Олександра Гордієнка, якого цитує Forbes, у Генічеському районі росіяни розграбували елеватор та вивезли зерно до Криму, а у Каховському районі фермерам пропонували купити крадене зерно за 100 доларів за тонну за ринкової ціни у 250.
Крім того, гендиректор агрокомпанії HarvEast (актив Ріната Ахметова) Дмитро Скорняков розповів Forbes, що 80 тис. із 130 тис. гектарів їхньої орендної землі опинилися під окупацією, і на Донеччині росіяни спочатку дозволили місцевим, які підтримують "ДНР", забрати фуражну пшеницю із запасів компанії, а потім стали самі вивозити зерно. Також, за словами Скорнякова, фермерам, які перереєструвалися в невизнаній республіці, дозволили забрати будь-яку сільгосптехніку компанії, її саму мають намір «націоналізувати».
Нагадаємо, минулого тижня у красноярському краї росії на сайті законодавчих зборів повідомили, що продовольчі запаси регіону вирішено поповнити завдяки експропріації зерна та овочів у Херсонській області. Після розголосу у ЗМІ новина із сайту зникла.
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