Росіяни вже вивезли 400 тисяч тонн зерна з окупованих територій України

09:08 04 травня Київ, Україна





Наразі відомо, що окупанти вивезли вже близько 400 тисяч тонн зерна – це майже третина від усіх запасів.



На захоплених росією територіях було залишено 1,3 млн тонн зернових з метою посівної кампанії та забезпечення щоденної продовольчої безпеки.Наразі відомо, що окупанти вивезли вже близько 400 тисяч тонн зерна – це майже третина від усіх запасів.

Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

"Жодних стратегічних запасів там не було. І ми вже маємо підтвердження з кожного регіону - Запорізької області, Херсонської області, Донецької, Луганської - з кожної близько 100 тисяч вивезено, у сумі це кілька сотень тисяч тонн зернових", - сказав заступник міністра.

Він підкреслив, що вивозиться саме зерно, призначене для безпеки — тобто для харчування українців, які в цих регіонах живуть.

"Така поведінка насторожує: ми, звичайно, сподіваємось на нашу перемогу і що ми там збиратимемо врожай і все буде добре, але у разі інших обставин така ситуація може статися і з новим урожаєм. І тоді просто може стати фізично недоступним продовольство для харчування українцям на цих територіях. Якщо так триватиме і вивозитимуться не запаси, а те, що там було залишено для харчування до нового врожаю, може виникнути загроза голоду", — сказав Висоцький.

Українські ЗМІ фіксують уже безліч свідчень та повідомлень про вивезення росіянами зерна з окупованих територій. Минулого тижня в Мелітополі бачили колони навантажених зерновозів, позначених буквою Z, які рухалися у бік Криму, — одного дня зняли близько 30 фур.

У Криму це зерно, схоже, не лишається, пише Forbes. Два тижні тому у Севастополі знову запрацювала «Стивідорна компанія «Авал» (колишня «Авліта» українського олігарха Ріната Ахметова, яку росіяни націоналізували після анексії Криму у 2014 році). За даними видання, щоночі зерно перевантажують на кораблі, які вирушають до інших країн. Наприклад, 2 травня судно із зерном вирушило із Севастополя до порту «Кавказ» у Керченській протоці, звідки зерно потім вирушило до Єгипту.



За словами голови Асоціації фермерів та землевласників Херсонської області Олександра Гордієнка, якого цитує Forbes, у Генічеському районі росіяни розграбували елеватор та вивезли зерно до Криму, а у Каховському районі фермерам пропонували купити крадене зерно за 100 доларів за тонну за ринкової ціни у 250.



Крім того, гендиректор агрокомпанії HarvEast (актив Ріната Ахметова) Дмитро Скорняков розповів Forbes, що 80 тис. із 130 тис. гектарів їхньої орендної землі опинилися під окупацією, і на Донеччині росіяни спочатку дозволили місцевим, які підтримують "ДНР", забрати фуражну пшеницю із запасів компанії, а потім стали самі вивозити зерно. Також, за словами Скорнякова, фермерам, які перереєструвалися в невизнаній республіці, дозволили забрати будь-яку сільгосптехніку компанії, її саму мають намір «націоналізувати».