Росіяни збираються скасувати низку шкільних предметів на щойно окупованих територіях

Росіяни повідомляють про відновлення навчання у школах на окупованих територіях Донбасу, але без викладання української мови та літератури, а також історії України.
Про це у Фейсбуці повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремень.
Про це у Фейсбуці повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремень.
Омбудсман просить міжнародні правозахисні організації фіксувати та реагувати на всі злочини, які ворог вчиняє в Україні.
Він також просить українців повідомляти усі факти порушення прав людини для позовів до Міжнародного суду Організації Об'єднаних Націй.
Кремень додав, що російські злодії цілеспрямовано продовжують обстріл українських телевізійних веж для припинення трансляції наших мовників, захоплюють телецентри для подальшого запуску російського телебачення.
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