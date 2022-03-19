Росіяни збираються скасувати низку шкільних предметів на щойно окупованих територіях

17:43 16 березня Київ, Україна

Росіяни повідомляють про відновлення навчання у школах на окупованих територіях Донбасу, але без викладання української мови та літератури, а також історії України.



Про це у Фейсбуці повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремень.

"Російські окупанти продовжують політику геноциду – лінгвоциду. На території Донецької та Луганської областей, щойно окупованих російськими військами, вороги продовжують політику деукраїнізації навчальних закладів», – написав Кремень.

Омбудсман просить міжнародні правозахисні організації фіксувати та реагувати на всі злочини, які ворог вчиняє в Україні.

“Оскаженілі російські душогуби, здійснюючи геноцид проти громадян України, намагаються влаштувати дітям ще й мовний лінгвоцид. Ці та інші звірства, обрані путінськими терористами, – прямий шлях до Гааги. Там на них зачекались!” – написав Кремень.

Він також просить українців повідомляти усі факти порушення прав людини для позовів до Міжнародного суду Організації Об'єднаних Націй.

"Кремлівського карлика-збоченця, який переплюнув і гітлера, і сталіна, – до вищого ступеня покарання!" – додав омбудсман.

Кремень додав, що російські злодії цілеспрямовано продовжують обстріл українських телевізійних веж для припинення трансляції наших мовників, захоплюють телецентри для подальшого запуску російського телебачення.