Росіяни подали понад 2000 звернень про здачу в полон

19:34 29 вересня Київ, Україна

В український проєкт "Хочу жити" Координаційного штабу щодо поводження з військовополоненими надійшло понад 2 тисячі звернень від російських військових або від їхніх родичів щодо можливої здачі в полон.



Про це сказав прессекретар проєкту Віталій Матвієнко у четвер, 29 вересня.

"Ми отримали понад 2 тисячі звернень. Телефонують як військовослужбовці російської армії, так і їхні родичі, які хочуть, щоб їхні сини чи чоловіки залишилися живими", - заявив Матвієнко на брифінгу представників Сил безпеки та оборони.

За його словами, Україна гарантує російським військовим, які здадуться в полон, утримання згідно з нормами Женевських конвенцій. Йдеться про триразове харчування, медичну допомогу та можливість зв'язуватися з родичами на території рф або на тимчасово окупованих територіях Криму та ОРДЛО.



Матвієнко нагадав, що "Хочу жити" - державний проєкт, покликаний допомогти військовослужбовцям з росії безпечно здатися в полон ЗСУ.