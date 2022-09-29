Росіяни подали понад 2000 звернень про здачу в полон

В український проєкт "Хочу жити" Координаційного штабу щодо поводження з військовополоненими надійшло понад 2 тисячі звернень від російських військових або від їхніх родичів щодо можливої здачі в полон.
Про це сказав прессекретар проєкту Віталій Матвієнко у четвер, 29 вересня.
За його словами, Україна гарантує російським військовим, які здадуться в полон, утримання згідно з нормами Женевських конвенцій. Йдеться про триразове харчування, медичну допомогу та можливість зв'язуватися з родичами на території рф або на тимчасово окупованих територіях Криму та ОРДЛО.
Матвієнко нагадав, що "Хочу жити" - державний проєкт, покликаний допомогти військовослужбовцям з росії безпечно здатися в полон ЗСУ.
Матвієнко нагадав, що "Хочу жити" - державний проєкт, покликаний допомогти військовослужбовцям з росії безпечно здатися в полон ЗСУ.
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