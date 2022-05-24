росія тимчасово окупувала трохи більше 20% території України – дослідження Forbes

13:52 24 травня Киев, Украина





Про це З 2014 року росія тимчасово окупувала близько 125 тисяч квадратних кілометрів території України або 20,7% загальної кількості території.Про це свідчить дослідження Forbes.

До початку повномасштабного вторгнення в російській окупації перебувало 43,3 тисячі квадратних кілометрів, або 7% української території.



Тепер ця площа в 2,9 раза більша. Тимчасово непідконтрольні території охоплюють АР Крим, частини Донецької, Луганської, Харківської, Херсонської, Запорізької областей та Севастополь.

"З 2014 року російська армія захопила стільки українських земель, що загальна площа перевищує разом узяті території Угорщини та Болгарії", - зазначають журналісти.

У ході війни ЗСУ повністю звільнили від російських загарбників Київську, Чернігівську, Сумську, Миколаївську та Житомирську області. Згідно з останніми даними, озвученими заступником керівника Офісу Президента Кирилом Тимошенком, деокупували вже 1016 населених пунктів. Вся територія України – 603548 кв. км.



Проте росія окупує не лише українські землі – вона також контролює частини Грузії, Молдови та Японії.