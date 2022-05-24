росія тимчасово окупувала трохи більше 20% території України – дослідження Forbes

З 2014 року росія тимчасово окупувала близько 125 тисяч квадратних кілометрів території України або 20,7% загальної кількості території.
Про це свідчить дослідження Forbes.
Про це свідчить дослідження Forbes.
До початку повномасштабного вторгнення в російській окупації перебувало 43,3 тисячі квадратних кілометрів, або 7% української території.
Тепер ця площа в 2,9 раза більша. Тимчасово непідконтрольні території охоплюють АР Крим, частини Донецької, Луганської, Харківської, Херсонської, Запорізької областей та Севастополь.
Тепер ця площа в 2,9 раза більша. Тимчасово непідконтрольні території охоплюють АР Крим, частини Донецької, Луганської, Харківської, Херсонської, Запорізької областей та Севастополь.
У ході війни ЗСУ повністю звільнили від російських загарбників Київську, Чернігівську, Сумську, Миколаївську та Житомирську області. Згідно з останніми даними, озвученими заступником керівника Офісу Президента Кирилом Тимошенком, деокупували вже 1016 населених пунктів. Вся територія України – 603548 кв. км.
Проте росія окупує не лише українські землі – вона також контролює частини Грузії, Молдови та Японії.
Проте росія окупує не лише українські землі – вона також контролює частини Грузії, Молдови та Японії.
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