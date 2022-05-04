Росія повернула радянську "рознарядку" для поповнення своїх сил в Україні

Огляди російського агітпропу виявили дуже цікаву тенденцію: він майже нічого не мовить про ентузіазм російських чоловіків вступати в армію, про масове підписання контрактів або хоча б поповнення лав «народного ополчення».
Немає на ТБ навіть постановчих полум'яних промов на перонах вокзалів під «гармошку» з бійцями, які від'їжджають на фронти «спецоперації».
Центр стратегічних комунікацій пояснив таку тенденцію.
Для чоловіків із депресивних регіонів росії антидепресанти у вигляді «захмарних зарплат та можливостей мародерства в Україні» працюють уже погано.
Насправді ж, незабаром слід очікувати, що на війну в Україну «звичайні люди» почнуть потрапляти у наказовому порядку.
Адже кремль вдався до радянського методу – «рознарядки». Перед кожним федеральним округом, крім москви, було поставлено план – «для далекосхідного і сибірського федерального це 200 «добровольців» щотижня. При цьому в москві набір взагалі не здійснюється.
Цікаво, що змусило рф відновити практику рекрутської повинності, скасованої ще у 1874 році?
Відповідь знає українська розвідка: "В Україні вже використано не менше 95% російських БТГ, і цього все одно не вистачило для досягнення успіху".
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