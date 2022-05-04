Росія повернула радянську "рознарядку" для поповнення своїх сил в Україні

11:49 03 травня Київ, Україна

Огляди російського агітпропу виявили дуже цікаву тенденцію: він майже нічого не мовить про ентузіазм російських чоловіків вступати в армію, про масове підписання контрактів або хоча б поповнення лав «народного ополчення».

Немає на ТБ навіть постановчих полум'яних промов на перонах вокзалів під «гармошку» з бійцями, які від'їжджають на фронти «спецоперації».

Центр стратегічних комунікацій пояснив таку тенденцію.