Росія вже завдала збитків Україні у сфері протимінної діяльності на суму близько $250 мільярдів

07:17 24 березня Київ, Україна

Нещодавно ГО "Асоціація саперів України" оприлюднила дані щодо загальної площі потенційно-небезпечної території України, яка може містити вибухонебезпечні предмети (ВНП) як наслідок широкомасштабної агресії з боку Росії.



Так, станом на сьогоднішній день потреба у гуманітарному розмінуванні, зокрема у нетехнічному обстеженні (IMAS 08.10), вже становить щонайменше 82 525 км2 територій України.

Зважаючи на практичний досвід гуманітарного розмінування на Донбасі за минулі роки, можна стверджувати, що станом на сьогодні Росія вже завдала шкоди Україні у сфері протимінної діяльності на суму близько 250 мільярдів доларів США. Щонайменше, ця сума буде потрібна Україні для гуманітарного розмінування всіх наших земель, у тому числі тимчасово окупованих.

Цю суму можна сміливо додати до загального підрахунку збитків України внаслідок руйнування російсько-окупаційними військами.

інфраструктури країни та інших об'єктів.