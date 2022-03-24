Росія скоїла 148 злочинів проти журналістів та медіа з початку широкомасштабного вторгнення

11:46 24 березня Київ, Україна

Росія скоїла 148 злочинів проти журналістів та медіа в Україні протягом місяця з початку широкомасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого до 24 березня 2022 року.



Про це повідомляє Інститут масової інформації. Дані моніторингу, зокрема, свідчать про те, що:



🔻 П'ять журналістів убито під час виконання обов'язків, семеро – поранено. Один журналіст зник безвісти.



🔻 Понад 70 медіа були змушені зупинити роботу внаслідок захоплень редакцій, погроз та тимчасової окупації.



🔻 Зафіксовано шість випадків викрадень та тортур журналістів.