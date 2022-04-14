Росія продає кримський винзавод "Масандра"

06:21 18 листопада Київ, Україна

Російська окупаційна "влада" в Криму оголосила на 14 грудня торги, головним лотом яких є винний завод «Масандра», з молотка підуть 100% акцій, початкова вартість лота - 70 мільйонів доларів.

Торги організувало так зване Міністерство майнових і земельних відносин Криму.

Заявки на участь в торгах приймаються до 8 грудня. Той, хто буде брати участь в торгах, повинен внести 20% від початкової вартості підприємства, тобто, трохи більше одного мільярда рублів. Один крок аукціону - 26,5 мільйона рублів.



Згідно з документами, з молотка також продадуть виробничі і невиробничі об'єкти, гаражі, склади та адміністративні будівлі, які знаходяться в Алуштинському, Ялтинському та Судакському районах. Загальна площа будівель - 987,9 тисячі квадратів.