Росія перешкоджає доступу до українських військовополонених - ООН

“Російська федерація не надала доступу до військовополонених, які утримуються на її території або на території, яка перебуває під її окупацією. Це тим більше тривожно, оскільки ми задокументували, що українські військовополонені, які перебувають під владою російської федерації або пов'язаних з нею озброєних угруповань, зазнавали тортур і жорстокого поводження”, – наголосила Богнер.