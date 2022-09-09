Росія перешкоджає доступу до українських військовополонених - ООН

16:27 09 вересня Київ, Україна

Голова місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер заявила у п'ятницю, що росія не дозволяє доступ до військовополонених, додавши, що ООН має докази того, що деякі з них зазнавали тортур і жорстокого поводження, які можуть бути прирівняні до військових злочинів.
“Російська федерація не надала доступу до військовополонених, які утримуються на її території або на території, яка перебуває під її окупацією. Це тим більше тривожно, оскільки ми задокументували, що українські військовополонені, які перебувають під владою російської федерації або пов'язаних з нею озброєних угруповань, зазнавали тортур і жорстокого поводження”, – наголосила Богнер.
За її словами, такі дії щодо військовополонених можуть бути розцінені як військові злочини.