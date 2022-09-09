Росія перешкоджає доступу до українських військовополонених - ООН

Голова місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер заявила у п'ятницю, що росія не дозволяє доступ до військовополонених, додавши, що ООН має докази того, що деякі з них зазнавали тортур і жорстокого поводження, які можуть бути прирівняні до військових злочинів.
За її словами, такі дії щодо військовополонених можуть бути розцінені як військові злочини.
Раніше заступниця генерального секретаря Організації з політичних питань Розмарі Ді Карло заявляла, що місія ООН із з'ясування фактів має найближчими днями прибути до окупованого міста Оленівка Донецької області, де наприкінці липня вбили понад 50 українських військовополонених.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі