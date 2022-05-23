Росія планово депортувала вже 1,4 млн. українців - омбудсмен Денисова

Сьогодні, 23 травня, уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова заявила, що Росія депортувала вже 1,4 млн українців. Такі цифри вона озвучила під час дискусії "Захист прав людини під час війни" в Russia War Crimes House в рамках економічного форуму в Давосі.
Денисова заявила про докази того, що РФ завчасно готувала примусову депортацію та розраховувала вивезти понад два мільйони українців.
Вона закликала вирішити питання із поверненням депортованих до РФ українців на міждержавному рівні.
Раніше повідомлялося, що окупанти вивозять чоловіків з Маріуполя до фільтраційних таборів і готують їх до мобілізації до так званої "армії ДНР".
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии