Росія планово депортувала вже 1,4 млн. українців - омбудсмен Денисова

Сьогодні, 23 травня, уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова заявила, що Росія депортувала вже 1,4 млн українців. Такі цифри вона озвучила під час дискусії "Захист прав людини під час війни" в Russia War Crimes House в рамках економічного форуму в Давосі.

"1,4 млн, з яких понад 240 тисяч дітей примусово вивезла, депортувала Російська Федерація до себе на територію", - сказала вона.

Денисова заявила про докази того, що РФ завчасно готувала примусову депортацію та розраховувала вивезти понад два мільйони українців.

"У мене є директиви, які були надані вищим керівництвом відповідним органам, щоб створити пункти тимчасового розміщення наших громадян. І ми знаємо, де вони розміщені, скільки їх розміщено та в яких умовах вони розміщені”, - розповіла Денисова.

Вона закликала вирішити питання із поверненням депортованих до РФ українців на міждержавному рівні.

Раніше повідомлялося, що окупанти вивозять чоловіків з Маріуполя до фільтраційних таборів і готують їх до мобілізації до так званої "армії ДНР".