Росія порушила обіцянку дати гуманітарний коридор із Маріуполя

13:20 05 березень Київ, Україна

Як уже повідомлялося, сьогодні, 5 березня, о 9-00 має відбутися евакуація мирних громадян із Маріуполя та Волновахи. У Міноборони РФ заявили, що їхня армія дотримуватиметься тиші для евакуації людей з Маріуполя та Волновахи. В Офісі Президента підтвердили відкриття гуманітарних коридорів із цих міст.

Оскільки російські війська не дотримуються режиму тиші в Маріуполі та на його околицях, евакуація з міста перенесена. Про це сьогодні оголосив голова регіону Павло Кириленко.

"Просимо людей розходитися з місць збору та перейти до сховищ. Додаткову інформацію про евакуацію буде розміщено найближчим часом", - сказав він.

Кириленко попередив, що інформуватимуть мешканців міста поліціянти за допомогою гучномовців.

До цього, уточнив голова ОДА, підтвердження тиші було одержано лише на території Донецької області. Проте далі за маршрутом людей, що в Запорізькій області, бої продовжуються.

Нагадаємо, сьогодні вранці в Міноборони РФ заявили, що їхня армія дотримуватиметься тиші для евакуації людей з Маріуполя та Волновахи. В Офісі Президента підтвердили відкриття гуманітарних коридорів із цих міст.