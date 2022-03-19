Центр протидії дезінформації при РНБО України: Росія використовує дітей як заручників інформаційних терористів.
Зафіксовано масові випадки залучення неповнолітніх та дітей дошкільного віку для підтримки терористичних дій Росії:
Зафіксовано масові випадки залучення неповнолітніх та дітей дошкільного віку для підтримки терористичних дій Росії:
– школи примусово влаштовують акції.
- дітей не допускають до об'єктивної та неупередженої інформації.
- залучення дітей з інтернатів та дитячих будинків, оскільки не буде заперечень від батьків.
Тому окупант, не знаючи меж своєї нищівної діяльності, тероризує не лише наших дітей, а й власних.
Нагадаємо, конвенція ООН про права дитини (1989 р.) передбачає, що діти мають право на:
🔹 вільне вираження особистої думки, формування власних поглядів, розвиток власної суспільної активності;
🔹отримання інформації, що відповідає їхньому віку;
🔹право на свободу, особисту недоторканність та захист гідності.
Міжнародна спільнота не повинна залишатися осторонь зомбування та використання дітей!
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