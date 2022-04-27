Росія готує пропагандистський прес-тур у Маріуполь

28 квітня у знищеному Маріуполі росія готує масштабну політичну провокацію із залученням деяких західних журналістів, лояльних до країни-агресора.
Про це повідомили у телеграм-каналі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Про це повідомили у телеграм-каналі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
ГУР додає, що у місті окупанти та колаборанти готують "свідків", які розкажуть, що нібито українські військові самі розбомбили місто та знищили місцевих жителів:
Ця акція, зазначає розвідка, є "органічним продовженням російської політики створення фейків, які мають виправдати путінських карателів та перекласти провину за їхні злочини на самих українців":
Колишні візитки Яроша та розіп'яті хлопчики перетворюються на самознищені Бучу та Маріуполь.
Колишні візитки Яроша та розіп'яті хлопчики перетворюються на самознищені Бучу та Маріуполь.
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