Росія готує пропагандистський прес-тур у Маріуполь

20:47 27 квітня Київ, Україна

28 квітня у знищеному Маріуполі росія готує масштабну політичну провокацію із залученням деяких західних журналістів, лояльних до країни-агресора.



Про це повідомили у телеграм-каналі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

“Для лояльних представників іноземних ЗМІ міністерство оборони Росії планує організувати так званий прес-тур. Прибуття "журналістів" на територію України заплановане через Ростов", - пише розвідка.

ГУР додає, що у місті окупанти та колаборанти готують "свідків", які розкажуть, що нібито українські військові самі розбомбили місто та знищили місцевих жителів:

“На підтвердження цієї версії як “очевидців” будуть представлені підготовлені провокатори, які розповідатимуть про міфічні “масові вбивства мирних мешканців українськими військовими”.

Ця акція, зазначає розвідка, є "органічним продовженням російської політики створення фейків, які мають виправдати путінських карателів та перекласти провину за їхні злочини на самих українців":



Колишні візитки Яроша та розіп'яті хлопчики перетворюються на самознищені Бучу та Маріуполь.