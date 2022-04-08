Росія готує масштабну провокацію у Маріуполі, щоб звинуватити в ній Україну

Звірства рашистів у Бучі стали шоком для світу. Армія «асвабадителей» наочно показала, що насправді є «руZZкий мир» – убиті діти із зав'язаними руками, зґвалтовані жінки, понівечені тіла чоловіків... Безжальне концентроване зло цинічно прикриває свої дії безглуздими байками про нацистів.
Отже, головне завдання російської пропаганди сьогодні – максимально переключити увагу аудиторії – як міжнародної, так і внутрішньої, зокрема, звірств, скоєних військами росії у Бучі.
Для цього вже розроблено сценарії нових фейків, а російські пропагандисти готують відповідну основу. Зокрема, в інформаційне поле активно «вкидають» брехню про нібито злочини українських захисників Маріуполя.
За наявними даними, окупанти готують масштабну фальсифікацію: планують зібрати в одному місці тіла маріупольців, убитих самими росіянами, та подати їх як масових жертв українських військ. Для цього останнім часом поширюються брехливі тези, що нібито українці використовують мирних жителів як живий щит. Хоча це відверте марення. Насправді саме російські війська знищують маріупольців – ще на початку березня в місті вже були змушені ховати вбитих у братських могилах.
Так що плани окупантів зняти з себе відповідальність за ці вбивства – чергове підтвердження того, що ми воюємо зі справжньою ордою, яка вже настільки заплямувала себе злочинами, що її дешевим фейкам ніхто не повірить.
Зате ми зробимо все, щоб кожен з окупантів відповів за скоєні звірства.
Отже, головне завдання російської пропаганди сьогодні – максимально переключити увагу аудиторії – як міжнародної, так і внутрішньої, зокрема, звірств, скоєних військами росії у Бучі.
Для цього вже розроблено сценарії нових фейків, а російські пропагандисти готують відповідну основу. Зокрема, в інформаційне поле активно «вкидають» брехню про нібито злочини українських захисників Маріуполя.
За наявними даними, окупанти готують масштабну фальсифікацію: планують зібрати в одному місці тіла маріупольців, убитих самими росіянами, та подати їх як масових жертв українських військ. Для цього останнім часом поширюються брехливі тези, що нібито українці використовують мирних жителів як живий щит. Хоча це відверте марення. Насправді саме російські війська знищують маріупольців – ще на початку березня в місті вже були змушені ховати вбитих у братських могилах.
Так що плани окупантів зняти з себе відповідальність за ці вбивства – чергове підтвердження того, що ми воюємо зі справжньою ордою, яка вже настільки заплямувала себе злочинами, що її дешевим фейкам ніхто не повірить.
Зате ми зробимо все, щоб кожен з окупантів відповів за скоєні звірства.
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