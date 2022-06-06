Росія готувала людей до війни та геноциду українців упродовж багатьох років – правозахисники

14:52 06 червня Київ, Україна





Про це 6 червня заявили правозахисники та дослідники під час прес-конференції, де вони представили Ще до початку повномасштабного вторгнення росія протягом багатьох років готувала інформаційний простір Криму до ескалації та розколювала українське суспільство через пропаганду у російських медіа.Про це 6 червня заявили правозахисники та дослідники під час прес-конференції, де вони представили дослідження

"Мова ворожнечі в онлайн-медіа, які висвітлюють події у Криму".

Автори зазначають, що дослідження було завершено на початку 2022 року, але презентацію доповіді зірвало повномасштабне вторгнення.

“Багато українців дивуються, чому росіяни нас не навидять. Але це через безкарну пропаганду. У дослідженні ми зафіксували багато закликів у російських медіа до знищення українців.. З огляду на звірства російських окупантів, які вони здійснюють на нашій землі з 24 лютого і до сьогодні, ці заклики мали одну мету – інформаційну підготовку до військових злочинів, злочинів проти людяності та геноциду українського народу”, – констатує дослідниця Кримської правозахисної групи Ірина Седова.

Автори проаналізували 11 російськомовних онлайн-видань, які писали про Крим, серед яких РІА Крим, КП Крим,

Крим. Реалії, Російська весна та інші, за період із грудня 2020 року до кінця травня 2021 року.

Запрограмований бот по складеним правозахисникам словникам вибирав матеріали з мовою ворожнечі. Пошук матеріалів здійснювали, зокрема, за допомогою таких ключових слів, які виражають ненависть до українців: "бандерівці", "малороси", "свиномовні", "укрофашисти", "хохли", "Укропія", "Хохлостан" та інші.



У результаті аналітики виявили 560 публікацій, що містять прояви мови ворожнечі. У цих матеріалах була ненормативна лексика, прямі образи, дегуманізація (наприклад, це не люди, а тварини). Також були заклики до насильства, розподіл суспільства за принципом "свої-чужі", прояви неповаги та зневажливе ставлення до іншої.

групі чи культурі.

На десяти з одинадцяти обраних для дослідження сайтах більшість проаналізованих публікацій містили прояви мови ворожнечі, зокрема щодо українців, кримських татар, а також яскраво виражена антиамериканська риторика.

«Крім того, для впливу на переконання аудиторії ці медіа використовують маніпулятивну та приховану мову ворожнечі. Це робиться, щоб уникнути юридичної відповідальності, передбаченої законодавством багатьох європейських країн, – каже кандидат психологічних наук, експерт-психолінгвістка Юлія Крилова-Грек.. – Довести та обґрунтувати присутність психолінгвістичних маніпуляцій стала можливою завдяки психолінгвістичному аналізу медіатексту. Зокрема, маніпуляціями є порушення причинно-наслідкового зв'язку, логіка висвітлення подій, заміна понять у матеріалах”.

Крилова-Грек додає, що часто журналісти російських медіа свідомо використовують методи та прийоми, які впливають на емоційно-чуттєву сферу людини та блокують зони раціонального мислення. Також медіа часто однобічно висвітлюють ситуацію та свідомо створюють негативну картинку.



Проаналізовані медіа, додає дослідниця, активно використовують такі слова, як "фашисти", "нацисти" і т.д., а також підмінюють поняття, наприклад, коли "націоналісти" свідомо замінюється словом "нацисти" завдяки схожості фонетичного устрою.

"Небезпечним прийомом є поляризація суспільства через розподіл громадян України за принципом "хороші (свої) – погані (чужі)". До поганих ці російські медіа відносять представників Західної України, патріотично, проукраїнсько налаштованих громадян, україномовне населення, людей, які підтримували Революцію Гідності. Все це спрямоване на ескалацію конфлікту всередині суспільства та розколу у ньому”, – коментує Юлія Крилова-Грек.

Крім того, в публікаціях часто використовується теза про заперечення державного суверенітету України та українську національну ідентичність. Юлія Крилова-Грек зазначає, що такі тези мають на меті запам'ятати у свідомості аудиторії думку, що українці – це етнографічна група росіян, Україна – це штучна державна освіта, а українська мова – регіональний діалект.. Також простежуються такі явища, як бандерофобія та українофобія, що виконують роль "страшилок" для читачів російськомовного контенту.



Серед іншого дослідники зазначають, що повномасштабне російське вторгнення та трагічні події, що зараз відбуваються в Україні, свідчать про дієвість медіа впливу Росії та переводять на поле бойових дій ту ненависть, яку російські ЗМІ поширювали протягом восьми років.