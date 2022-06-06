Росія готувала людей до війни та геноциду українців упродовж багатьох років – правозахисники

Ще до початку повномасштабного вторгнення росія протягом багатьох років готувала інформаційний простір Криму до ескалації та розколювала українське суспільство через пропаганду у російських медіа.
Про це 6 червня заявили правозахисники та дослідники під час прес-конференції, де вони представили дослідження
Про це 6 червня заявили правозахисники та дослідники під час прес-конференції, де вони представили дослідження
"Мова ворожнечі в онлайн-медіа, які висвітлюють події у Криму".
Автори зазначають, що дослідження було завершено на початку 2022 року, але презентацію доповіді зірвало повномасштабне вторгнення.
Автори проаналізували 11 російськомовних онлайн-видань, які писали про Крим, серед яких РІА Крим, КП Крим,
Крим. Реалії, Російська весна та інші, за період із грудня 2020 року до кінця травня 2021 року.
Запрограмований бот по складеним правозахисникам словникам вибирав матеріали з мовою ворожнечі. Пошук матеріалів здійснювали, зокрема, за допомогою таких ключових слів, які виражають ненависть до українців: "бандерівці", "малороси", "свиномовні", "укрофашисти", "хохли", "Укропія", "Хохлостан" та інші.
У результаті аналітики виявили 560 публікацій, що містять прояви мови ворожнечі. У цих матеріалах була ненормативна лексика, прямі образи, дегуманізація (наприклад, це не люди, а тварини). Також були заклики до насильства, розподіл суспільства за принципом "свої-чужі", прояви неповаги та зневажливе ставлення до іншої.
групі чи культурі.
На десяти з одинадцяти обраних для дослідження сайтах більшість проаналізованих публікацій містили прояви мови ворожнечі, зокрема щодо українців, кримських татар, а також яскраво виражена антиамериканська риторика.
Крилова-Грек додає, що часто журналісти російських медіа свідомо використовують методи та прийоми, які впливають на емоційно-чуттєву сферу людини та блокують зони раціонального мислення. Також медіа часто однобічно висвітлюють ситуацію та свідомо створюють негативну картинку.
Проаналізовані медіа, додає дослідниця, активно використовують такі слова, як "фашисти", "нацисти" і т.д., а також підмінюють поняття, наприклад, коли "націоналісти" свідомо замінюється словом "нацисти" завдяки схожості фонетичного устрою.
Проаналізовані медіа, додає дослідниця, активно використовують такі слова, як "фашисти", "нацисти" і т.д., а також підмінюють поняття, наприклад, коли "націоналісти" свідомо замінюється словом "нацисти" завдяки схожості фонетичного устрою.
Крім того, в публікаціях часто використовується теза про заперечення державного суверенітету України та українську національну ідентичність. Юлія Крилова-Грек зазначає, що такі тези мають на меті запам'ятати у свідомості аудиторії думку, що українці – це етнографічна група росіян, Україна – це штучна державна освіта, а українська мова – регіональний діалект.. Також простежуються такі явища, як бандерофобія та українофобія, що виконують роль "страшилок" для читачів російськомовного контенту.
Серед іншого дослідники зазначають, що повномасштабне російське вторгнення та трагічні події, що зараз відбуваються в Україні, свідчать про дієвість медіа впливу Росії та переводять на поле бойових дій ту ненависть, яку російські ЗМІ поширювали протягом восьми років.
Серед іншого дослідники зазначають, що повномасштабне російське вторгнення та трагічні події, що зараз відбуваються в Україні, свідчать про дієвість медіа впливу Росії та переводять на поле бойових дій ту ненависть, яку російські ЗМІ поширювали протягом восьми років.
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