Російського посла у Варшаві облили червоною фарбою під крики «фашисти»

14:00 09 травня Київ, Україна

Посол росії в Польщі Сергій Андрєєв під час спроби покласти квіти до могили радянських солдатів був облитий червоною фарбою.



На церемонію покладання квітів прийшли люди із прапорами України. Вони оточили російських дипломатів, скандуючи "фашисти". В Андрєєва, який тримав у руках вінок, кинули кілька пакетиків із червоною фарбою. Один із них влучив дипломату в обличчя. Після цього Андрєєв у супроводі поліціянтів покинув цвинтар, не закінчивши церемонії.



Російське агентство РИА Новости опублікувало відео з послом без звуку, щоб не було чути, як люди скандували слово "фашист".



Польща займає жорстку позицію щодо російського вторгнення в Україну. До країни після початку війни прибули понад 3 мільйони українських біженців.