Російським акторам заборонили в'їзд в Україну

Пресслужба Міністерства культури України розповіла про поповнення "чорного списку" росіян, яким заборонений в'їзд в Україну. Йдеться про відомих російських акторів - Петренка, Миронову і Копилова. Відповідно до думки СБУ, дані особи можуть загрожувати безпеці країни.

Відзначається, що 11 травня в Мінкультури надійшов лист Служби безпеки України про включення в перелік осіб, які становлять загрозу національній безпеці, Копилова, Петренка і Миронової. Згідно з наказом Мінкультури від 19 травня, російські актори були включені до зазначеного переліку.

Російське агентство ТАСС повідомляє, що Копилов є режисером фільму «Небо», який розповідає про війну в Сирії за участю Росії, а також збитий турецький літак Су-24 ВПС РФ. Петренко і Миронова знімаються в цьому фільмі.

Крім того, Ігор Копилов в 2017 році брав участь в зйомках фільму «Окрилені» на території окупованого Криму, а Ігор Петренко брав участь в т.зв. Ялтинському Міжнародному кінофестивалі «Євразійський міст» у 2015 році, а також в зйомках фільму «Гра з вогнем» в м. Судак.