Російський військовий корабель пішов за відомим напрямком, а автор цього гасла повернувся до рідного дому

16:55 29 березня Київ, Україна

Прикордонник Роман Грибов, який став автором легендарної фрази на адресу російського корабля, повернувся з полону до рідної Черкащини. Він разом із побратимами продемонстрували всьому світу твердість та міцність українського духу.

Про це повідомив голова Черкаської ОДА Ігор Табурець у Facebook.

"Вітав на Батьківщині нашого без перебільшення легендарного прикордонника. Роман брав участь в обороні острова Зміїний. Він творець гасла війни з російськими окупантами. Черкащанин разом із побратимами продемонстрували всьому світу твердість та міць українського духу, нашу незламність. Від усієї громади вручив Роману відзнаку "За заслуги перед Черкащиною". Із такими захисниками ми обов'язково переможемо! Тримаємо стрій!", - написав Табурець.

Сам прикордонник Роман Грибов сказав: "Передусім хочу сказати величезне спасибі українському народу за таку підтримку. Ми дуже відчуваємо цю підтримку. За нами сила, за нами правда, разом ми переможемо".