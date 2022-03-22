Російський солдат здався ЗСУ разом із танком. За це він отримає $10 000 та можливість подати на громадянство

16:17 22 березня Київ, Україна

Радник голови МВС Віктор Андрусів розповів історію російського солдата, який вирішив здатися у полон разом із танком. Ця історія показує злам російської армії.

Вже кілька тижнів у Нацполі ідентифікували телефони, якими користуються росіяни. Це українські номери. На ці телефони ми регулярно надсилаємо смс, як здатися в полон і здати техніку.

Кілька днів тому нам зателефонував "Міша". Ми передали інформацію про нього до Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО). Йому визначили місце, куди поїхати. Він під'їхав. З дрону переконалися, що він сам і це не підстава. Після цього спецпризначенці його затримали.

Виявилося, що з екіпажу танка залишився він один, решта розбіглася. Сенсу воювати він не бачив. Додому повернутися не міг, бо командир сказав, що розстріляє та спише на бойові втрати.

Мишко розповів, що їжі практично не залишилося, управління військами хаотично та практично відсутнє. Деморалізація колосальна.

Що з Мишком?

Мишко отримав дуже зручні умови утримання. Він також отримає 10 тисяч доларів після закінчення війни та можливість подати на громадянство. До закінчення війни він проживатиме в комфортних умовах із телевізором, телефоном, кухнею та душем.