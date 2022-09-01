Російський пропагандист влаштував стендап із черепом, який, за його словами, належить військовому з "Азовсталі"

07:39 29 серпня Київ, Україна

Російський пропагандист Ігор Мангушев виступив у клубі зі стендапом. Під час виступу він розмахував людським черепом, який бойовик нібито взяв як трофей на "Азовсталі", за його словами, це останки українського військового.

"Ми ще живі, а цей чувак уже ні. Нехай горить у пеклі. Йому не пощастило, і з його черепа зроблять кубок, можливо… Чому не може бути примирення? Україна має бути деукраїнізована. Російські землі Малоросії мають бути повернуті назад. Ми воюємо не з людьми, ми воюємо з ідеєю", – заявив Мангушев.

Росіянин відверто зізнається, що основна мета війни – стерти національну ідентичність та вбити всіх, хто вважає себе українцем.

Цікаво, що зал підтримує пропагандиста, лунають оплески.



Заяви Мангушева вже активно поширюють у Твіттері світові лідери, називаючи подібне ганебними висловлюваннями.

"Огидно. Я сподіваюся, що всі так звані "реалісти" подивляться це відео, а потім знову спробують пояснити нам, як ця війна є просто оборонною /превентивною / раціональною / логічною "спеціальною військовою операцією", спрямованою на зупинку розширення НАТО, і не має нічого спільного з імперськими ідеями та ідентичністю", – написав у твіттері американський дипломат Майкл Ентоні МакФол.

Після виступу російського пропагандиста Мангушева Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець звернувся до керівника групи щодо встановлення фактів Слідчої комісії ООН з України Оле Солванга та Офісу Генпрокурора.



Лубинець передав відомості Солвангу та заявив про необхідність фіксувати факти військових злочинів, до яких можна віднести виступ та заяви Мангушева.

«Нагадаю, що коли люди гинуть під час війни, з їхніми тілами потрібно поводитися шанобливо та з гідністю, незалежно від того, чи є загиблий цивільною особою чи військовослужбовцем. Останки невідомих мають бути ідентифіковані. Повага до померлих – це не просто гуманізм та турбота про близьких загиблих. Це міжнародні стандарти, виконання яких гарантує, що загиблі не поповнюватимуть перелік зниклих безвісти”, – зазначив він.

За словами омбудсмена , за допомогою своїх пропагандистів рф продовжує дегуманізувати український народ, виправдовуючи масові цивільні вбивства та руйнування населених пунктів. Так, демонстрація "останків" загиблих захисників Маріуполя стала приводом для "стендапу на військову тематику". Єдиною метою таких дій рф є чергове заподіяння болю родичам загиблих та зниклих, наголосив Лубинець.

Про Ігоря Мангушева відомо, що він лідер російського націоналістичного руху "Світла Русь", ймовірний творець приватної військової компанії ENOT Corp, що виникла після злиття праворадикальних російських організацій, ватажком однієї з яких він був. Бойовик брав участь у боях на Донбасі з боку росії.



Його злочини розслідувалися російським проєктом "База даних", за це він погрожував авторам проєкту вбити їх чи катувати.



Видання Медуза з'ясувало, що Ігор Мангушев може бути автором символу Z, який означає російське військове вторгнення в Україну.



Видання The Insider пише, що Мангушев працює також на організацію російського бізнесмена Костянтина Малофєєва "Ліга безпечного Інтернету".