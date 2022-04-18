Російські загарбники продовжують силову мобілізацію у так званих Л/ДНР. Відео

12:27 18 квітня Київ, Україна

Чоловіків ловлять на вулицях, забирають із роботи, витягують із квартир та просто знімають з автобусів.

Про це розповів донеччанин, який потрапив в український полон.



"Новобранців" одягають у форму без розпізнавальних знаків, забирають усі документи та відправляють на передову. А щоби нікуди не втекли – возять у закритих залізничних вагонах.



"Нас посадили та повезли. Куди їхали, ми не знали. А потім побачили… Наше завдання, як я зрозумів, ми як будбатівці були. Копай ... типу окопи. Незрозуміло навіщо і незрозуміло для чого”, – розповідає “мобілізований”.



За його словами, він не брав участі у бойових діях, а лише охороняв блок-пост за наказом своїх командирів.



Так і потрапив у полон. Радий, що лишився живий, але за свої вчинки доведеться відповісти. Як і тисячам інших загарбників, які бажають захопити нашу землю.