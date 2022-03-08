Російські військові застрелили голову Гостомельської громади та волонтерів

11:57 07 березень Київ, Україна

Росіяни застрелили голову Гостомельської громади Юрія Приліпка та волонтерів Руслана Карпенка та Івана Зорю за те, що роздавали людям хліб та ліки.

Враховуючи гостру нестачу продуктів харчування у мешканців Гостомельської громади, які потрапили під московську окупацію, всупереч забороні загарбників, голова громади Юрій Приліпко, з групою волонтерів, розвозили людям продукти, ліки, теплі речі. Було відомо ще раніше про цю подію, що окупанти розстріляли цю гуманітарну місію. І взяли в облогу місто.



Поки що смерть трьох Людей, українців з великими серцями, підтвердилася.



Раніше повідомлялося, що за неперевіреною інформацією, у Бучі розстріляли трьох молодих людей за допомогу населенню.

"Це мій колега, якого добре знаю за Асоціацією міст, за нашою співпрацею.

Світла пам'ять, Юрій Приліпко. Він до останнього подиху був із громадою. Дбав про людей," - повідомив мер Києва Віталій Кличко.