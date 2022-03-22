Російські військові вивезли з України до РФ понад 2000 дітей – МЗС

Російські окупанти незаконно вивезли із тимчасово окупованих Луганської та Донецької областей на територію РФ 2389 дітей.
Про це у фейсбуці повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.
Про це у фейсбуці повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.
МЗС закликало міжнародне співтовариство негайно відреагувати на незаконне вивезення дітей, посилити тиск на Росію, щоб змусити його припинити варварську війну проти українського народу.
Генеральний прокурор Ірина Венедиктова повідомила про те, що кримінальне провадження з вивезення 19 березня російськими військами 2389 дітей із тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей уже зареєстровано.
Генеральний прокурор Ірина Венедиктова повідомила про те, що кримінальне провадження з вивезення 19 березня російськими військами 2389 дітей із тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей уже зареєстровано.
Ці дії прокурори кваліфікували як примусове переміщення цивільного населення, зокрема дітей, на територію держави-агресора, що є порушенням Першого додаткового протоколу до Женевської конвенції.. За українським Кримінальним кодексом це порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
У рамках розслідування буде перевірено й інші факти переміщення дітей з території України.
У рамках розслідування буде перевірено й інші факти переміщення дітей з території України.
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