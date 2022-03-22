Російські військові вивезли з України до РФ понад 2000 дітей – МЗС

20:11 21 березня Київ, Україна

Російські окупанти незаконно вивезли із тимчасово окупованих Луганської та Донецької областей на територію РФ 2389 дітей.



Про це у фейсбуці повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

"За отриманою інформацією, 19 березня російські окупаційні війська незаконно вивезли на територію Російської Федерації 2389 дітей, які перебували у тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей. Примусове переміщення цивільного населення на територію держави-агресора, зокрема дітей, має ознаки дії є грубим порушенням міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права. Руйнуючи вдома і вбиваючи батьків, РФ позбавляє українських дітей батьківського піклування, наражає їх життя на подальшу небезпеку на території Росії", – йдеться в повідомленні.

МЗС закликало міжнародне співтовариство негайно відреагувати на незаконне вивезення дітей, посилити тиск на Росію, щоб змусити його припинити варварську війну проти українського народу.



Генеральний прокурор Ірина Венедиктова повідомила про те, що кримінальне провадження з вивезення 19 березня російськими військами 2389 дітей із тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей уже зареєстровано.

"Окупанти не тільки вбивають наших дітей, вони фактично викрадають їх - примусово переміщуючи на територію РФ.. Ми зробимо все, щоб притягти до відповідальності всіх винних осіб як у національних, так і міжнародних судах", - підкреслила генпрокурор.

Ці дії прокурори кваліфікували як примусове переміщення цивільного населення, зокрема дітей, на територію держави-агресора, що є порушенням Першого додаткового протоколу до Женевської конвенції.. За українським Кримінальним кодексом це порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).



У рамках розслідування буде перевірено й інші факти переміщення дітей з території України.