Російські військові систематично скоюють в Україні 7 типів військових злочинів

15:11 31 березня Київ, Україна

З початку повномасштабного вторгнення в Україну військові російської федерації систематично скоюють сім типів військових злочинів.



Про це йдеться у дайджесті порушень, підготовленому ГО "Східноукраїнський центр громадських ініціатив".



Так, правозахисники фіксують сотні порушень, які згідно з міжнародним правом є військовими злочинами. До них окупанти вдаються у Харкові, Маріуполі, Чернігові, Гостомелі, Ворзелі, Сєверодонецьку, Рубіжному тощо.



Найчастіше це:



1. Порушення принципу розрізнення та напад невибіркового характеру. З 14 березня задокументовано щонайменше 15 таких випадків. Це обстріл евакуаційної колони, яка прямувала з Гостомеля, артилерійський удар по автоколонні з цивільним населенням, яка прямувала по визначеному гуманітарному коридору з Маріуполя до Запоріжжя, вбивство фотокореспондента Fox News П'єра Закжевського, разом з яким загинула українка Олександра Кувшинова та інші.

2. Напади на об'єкти, що знаходяться під особливим захистом. Таких за останні тижні зафіксовано три. Це, наприклад, обстріл території ПАТ "Сумихімпром" та пошкодження резервуару з аміаком.

3. Знищення та захоплення майна, розграбування. Майже з усіх окупованих населених пунктів продовжують надходити численні повідомлення про знищення, захоплення та/або розграбування майна, що належить фізичним та юридичним особам, державі та територіальним громадам. Так, 14 березня з'явилася інформація про розграбування росіянами історико-культурного музею-заповідника "Садиба Попова" у Василівському районі Запорізької області. А 21 березня з Бердянського торговельного порту зникли п'ять кораблів, завантажених зерном. Зазначається, що їх відігнали у невідомому напрямку російські буксири.

4. Використання голоду як способу ведення війни та обмеження доступу до гуманітарної допомоги. Триває блокада російськими військами Маріуполя, де можуть бути близько 300–400 тис. цивільного населення. Міжнародне гуманітарне право забороняє використовувати голод серед цивільного населення як метод ведення війни, а також нападати, знищувати, вивозити або робити непридатними об'єкти, необхідні для виживання цивільного населення. Проте 14 березня росіяни розбомбили одну з насосних станцій "Чернігівводоканалу". Відомо про щонайменше чотирьох людей, які загинули під час цього.

5. Депортація та примусовий рух цивільного населення окупованої території. 18 березня з'явилося фото списку людей, нібито вивезених з військового містечка, розташованого в м. Гостомель Київської області, на територію республіки білорусь. 19 березня Маріупольська міська рада повідомляла, що за останній тиждень кілька тисяч маріупольців було вивезено російськими військовими на територію рф (з Лівобережного району міста, контрольованого росіянами). 21 березня МЗС України оприлюднило заяву про незаконне вивезення 2389 українських дітей із тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей на територію росії.

6. Сексуальне насильство. Факти зґвалтувань зафіксовано у Київській, Херсонській, Запорізькій областях.

7. Примусові зникнення та довільне позбавлення волі.



Свої напрацювання правозахисники передадуть Офісу Прокурору Міжнародного кримінального суду (МКС), Офісу Генпрокурора (Україна), міжнародним комісіям з розслідування, мандат яких передбачатиме збір, документування та підготовку для судових розглядів усіх порушень прав людини, військових та інших злочинів, а також іншим міжнародним кримінальним організаціям.