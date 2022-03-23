Російські військові дев'ять днів тримали у полоні та катували фіксера французького радіо Radio France

18:28 23 березня Київ, Україна





Про це



За даними організації, 8 березня вони отримали сигнал від Radio France про зникнення фіксера і розпочали його пошуки.



Як розповів Микита, у полоні його били, катували електрострумом, тримали у крижаному підвалі з водою, допитували, не давали їжі протягом 48 годин. Також фіксера кинули в рів поруч із мертвим собакою і влаштували імітацію страти: солдат, який стояв над ровом, вистрілив, і куля зачепила його голову. Згодом Микиту відвезли до лісу та прив'язали до дерева і так допитували п'ять днів.. Потім його звільнили.



Згідно з висновками лікарів, Микита отримав гематоми в області голови та по всьому тілу, набряк правої ноги та оніміння кінцівок через удари електрострумом.



Репортери зазначають, що свідчення фіксера були перевірені у розмовах з іншим бранцем, звільненим разом із Микитою, з його сім'єю, журналістами Radio France, з якими Микита працював перед викраденням. Організація надасть ці свідчення прокурору Міжнародного кримінального суду як доповнення до двох скарг, поданих ними 4 та 16 березня. Російські військові 5 березня викрали фіксера французького радіо Radio France Микиту (ім'я змінено) у селищі в центральній Україні, катували його та протримали у полоні дев'ять днів.Про це повідомляє правозахисна організація "Репортери без кордонів", представники якої поспілкувалися із фіксером після його звільнення з полону.За даними організації, 8 березня вони отримали сигнал від Radio France про зникнення фіксера і розпочали його пошуки.Як розповів Микита, у полоні його били, катували електрострумом, тримали у крижаному підвалі з водою, допитували, не давали їжі протягом 48 годин. Також фіксера кинули в рів поруч із мертвим собакою і влаштували імітацію страти: солдат, який стояв над ровом, вистрілив, і куля зачепила його голову. Згодом Микиту відвезли до лісу та прив'язали до дерева і так допитували п'ять днів.. Потім його звільнили.Згідно з висновками лікарів, Микита отримав гематоми в області голови та по всьому тілу, набряк правої ноги та оніміння кінцівок через удари електрострумом.Репортери зазначають, що свідчення фіксера були перевірені у розмовах з іншим бранцем, звільненим разом із Микитою, з його сім'єю, журналістами Radio France, з якими Микита працював перед викраденням. Організація надасть ці свідчення прокурору Міжнародного кримінального суду як доповнення до двох скарг, поданих ними 4 та 16 березня.

“Микита дав нам страшні свідчення, що підтверджують лють військових злочинів, які скоюють російська армія проти журналістів. Передати його показання прокурору МКС – це найменше, що ми можемо зробити для цього хороброго фіксера», – зазначив генеральний секретар «Репортерів без кордонів» Крістоф Делуар.

Нижче оповідання Микити, яке публікують "Репортери".



5 березня Микита супроводжував групу спецкорів Radio France, які робили репортажі в центральній частині країни, неподалік селища, де його сім'я знайшла притулок.. У готелі, де зупинилися журналісти, він дізнався, що дорога до села, де проживає його родина, є вільною. У регіоні велися масивні бомбардування, тому він вирішив дістатися туди та перевірити, чи на місці рідні, а потім вивезти їх. Він узяв машину журналістської групи, визволив її від апаратури.



Коли він їхав машиною з написом "Преса", його в лісосмузі поруч із узбіччям зустріла російська ДРГ. Машину обстріляли з автомата. Він нарахував від 30 до 40 пострілів. Схилившись на бік, Микита натиснув на газ, але врізався у дерево. Врятований подушкою безпеки він кричав, що він цивільний, підняв руки, щоб довести, що немає зброї, і вийшов з машини. Він нарахував шістьох військових, у яких була біла стрічка, зав'язана на нозі. Вони схопили його і кинули на землю, обшукали та побили. Його прийняли як військового, який перевіряв місцевість, щоб скоригувати вогонь артилерії.



Натягнувши йому шапку на очі, військові відвели Микиту в будинок, що стояв за кілька хвилин від місця затримання. Військові переглянули інформацію з його телефону та знайшли повідомлення про його професійну діяльність – пошук куленепробивних жилетів, визначення маршрутів. Після цього військові витягли його з дому та поставили до стіни. Вони зняли його шапку, лезо ножа зачепило його очі, вони погрожували порізати йому обличчя. Микита пояснив, що він фіксер та перекладач для іноземних журналістів, але його продовжили бити прикладом автоматів по обличчю та тілу. Він відчув, як зуби кришаться в роті і сплювали кров. Його кинули в яр поряд з мертвим собакою і влаштували імітацію страти: солдат вдавав, ніби перевіряв, як стріляє зброя, куля зачепила голову Микити.



Далі військові відвезли його до дислокації у лісі. Микита розповів, що йому на очі насунули шапку і він не міг бачити, але чув, що у таборі налічується близько сотні солдатів, бронемашин та артилерія. Його прив'язали до дерева, у нього вкрали обручку і залишили босоніж. Того дня військові били його прикладом та лозинами по ногах. Від болю Микита кілька разів непритомнів. За його словами, солдати, схоже, робили це заради гри.



Його кілька разів переміщали від одного дерева до іншого. У лісі він провів три дні, прив'язаний за спиною до дерев. 6 березня його допитав військовий полковник, який вважав Микита. Фіксера допитали про його діяльність. Ще два дні Микита залишався пов'язаним у лісі. Його вже не били, поряд були прив'язані інші цивільні, один з них пізніше був звільнений разом із Микитою.



8 березня його відвезли до бронемашин з цим другим бранцем і ще одним кудись через 40 хвилин. На місці військові викинули його із бронемашини на землю. Один солдат сів йому на спину. Його знову почали допитувати: військові думали, що він шпигун, який прикривається роботою фіксера.



Його катували електрострумом. Оскільки Микита був притиснутий обличчям до землі, він не зміг сказати, яким інструментом його катували. Але він розповів про три або чотири електроудари протягом від п'яти до десяти секунд щоразу. Двох інших цивільних, які їхали з ним, теж катували. Той, з ким змогли поспілкуватися з RSF, розповів, що йому вщент натягли пакет, щоб не дати дихати і що його жорстоко били.



Військові змусили Микиту написати та підписати листа про підтримку російської армії та вторгнення в Україну. Троє цивільних потім відвели пов'язаних, із зав'язаними очима у льох, наповнений водою. 10 березня їх перемістили в інший льох, де до них привели ще одного бранця, колишнього українського високопосадовця.



12 березня полоненим оголосили, що їх звільнять наступного дня. 13 березня Микита було відпущено у лісі після години дороги. Він думав, що його страчують і побіг, але пострілів не було. Потім вийшов на дорогу. Після того як він знову зустрів російських солдатів і думав, що його полонять, Микиті вдалося сісти в автомобіль із громадянськими українцями. «Якщо ви його не візьмете, – сказав військовий ваганим громадянським, – ми прикінчимо його на місці».