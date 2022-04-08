Російські пропагандисти приїхали на ЗАЕС знімати сюжет: працівники станції не промовили жодного слова

17:58 05 квітня Київ, Україна

На захоплену окупантами Запорізьку АЕС приїхали знімати сюжет пропагандисти з росії, проте від працівників станції не отримали жодного коментаря.



Про це повідомили в "Енергоатомі".



Приїзд близько двох десятків пропагандистів анонсували напередодні. Так звані "журналісти" мали зняти сюжети про нібито спокійний і безпечний робочий процес на станції, захопленій росіянами 4 березня. Від працівників вимагали дати коментарі про "щасливе життя" під окупацією.

“Жоден з них не отримав жодного коментаря з вуст працівників ЗАЕС. Українські атомники вкотре відмовилися зраджувати свою станцію, своє місто, свою державу! Пишаємося!” – повідомили в "Енергоатомі".

Вперше про завезення на станцію російських пропагандистів повідомляли ще на початку березня, незадовго після її захоплення. В "Енергоатомі" тоді розповідали, що 14 пропагандистів приїжджали, щоб також сфотографувати нібито безпечну роботу найбільшого в Європі ядерного об'єкта та "виправдати ядерний тероризм загарбників".



Міністр енергетики України Герман Галущенко розповідав, що у ЗАЕС загалом перебувають близько 400 російських військових та техніка. Окупанти оголосили станцію частиною "Росатому" та завезли туди своїх фахівців.