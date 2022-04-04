Російські пропагандисти роками готували основу для масових вбивств українців - Ткаченко

17:44 04 квітня Київ, Україна





Про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр



Це є результатом багаторічного марафону ненависті від російських пропагандистів. Маргарита Симоньян, Володимир Соловйов, Ольга Скабеєва, Попов, Толстой, Бабаян, Куликов, Міхєєв, Красовський та інші роки розлюднювали українців по телевізору. Вони вкладали у голови російському суспільству, що в Україні живе народ-нацист, який має бути денацифікований – тобто знищено. Саме так вони й готували основу для масових убивств українців», - написав Ткаченко.



Він зазначив, що дегуманізуючи українців, росіяни дегуманізували і себе. Тому у Бучанській трагедії є політична відповідальність тих, хто вибирав та підтримує цю владу. Російські пропагандисти Маргарита Симоньян, Володимир Соловйов, Ольга Скабеєва та інші роки готували основу для масових вбивств українців.Про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко Це є результатом багаторічного марафону ненависті від російських пропагандистів. Маргарита Симоньян, Володимир Соловйов, Ольга Скабеєва, Попов, Толстой, Бабаян, Куликов, Міхєєв, Красовський та інші роки розлюднювали українців по телевізору. Вони вкладали у голови російському суспільству, що в Україні живе народ-нацист, який має бути денацифікований – тобто знищено. Саме так вони й готували основу для масових убивств українців», - написав Ткаченко.Він зазначив, що дегуманізуючи українців, росіяни дегуманізували і себе. Тому у Бучанській трагедії є політична відповідальність тих, хто вибирав та підтримує цю владу.

“На кожному з них тепер тавро нелюдів. На кожному, хто останні 22 роки підтримував дії вбивці, на кожному лібералі, хто закликав співпрацювати зі злочинною владою. Це ви виростили цього монстра, сучасного диявола та служите йому. Світ не пробачить вам геноциду українського народу", — переконаний він.

Ткаченко закликав усі демократичні країни бойкотувати все, що пов'язане з Росією: від трансляції пропагандистських каналів до торгівлі нафтою та газом.