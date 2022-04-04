Російські пропагандисти роками готували основу для масових вбивств українців - Ткаченко

Російські пропагандисти Маргарита Симоньян, Володимир Соловйов, Ольга Скабеєва та інші роки готували основу для масових вбивств українців.
Про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
Це є результатом багаторічного марафону ненависті від російських пропагандистів. Маргарита Симоньян, Володимир Соловйов, Ольга Скабеєва, Попов, Толстой, Бабаян, Куликов, Міхєєв, Красовський та інші роки розлюднювали українців по телевізору. Вони вкладали у голови російському суспільству, що в Україні живе народ-нацист, який має бути денацифікований – тобто знищено. Саме так вони й готували основу для масових убивств українців», - написав Ткаченко.
Він зазначив, що дегуманізуючи українців, росіяни дегуманізували і себе. Тому у Бучанській трагедії є політична відповідальність тих, хто вибирав та підтримує цю владу.
Про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
Це є результатом багаторічного марафону ненависті від російських пропагандистів. Маргарита Симоньян, Володимир Соловйов, Ольга Скабеєва, Попов, Толстой, Бабаян, Куликов, Міхєєв, Красовський та інші роки розлюднювали українців по телевізору. Вони вкладали у голови російському суспільству, що в Україні живе народ-нацист, який має бути денацифікований – тобто знищено. Саме так вони й готували основу для масових убивств українців», - написав Ткаченко.
Він зазначив, що дегуманізуючи українців, росіяни дегуманізували і себе. Тому у Бучанській трагедії є політична відповідальність тих, хто вибирав та підтримує цю владу.
Ткаченко закликав усі демократичні країни бойкотувати все, що пов'язане з Росією: від трансляції пропагандистських каналів до торгівлі нафтою та газом.
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