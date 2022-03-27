Російські окупанти вивезли до 30 тисяч маріупольців на свою територію

10:47 27 березня Київ, Україна

Під час Другої світової війни німецькі фашисти вивозили українців до Німеччини для роботи на потреби рейху. А от із якою метою українців вивозять російські фашисти? Не може загарбник однією рукою вбивати, а іншою робити добро. Російські окупанти вивезли з Маріуполя близько 20-30 тисяч місцевих жителів. Про це заявив мер міста в інтерв'ю Уніану, опублікованому 27 березня.

"Сьогодні можемо говорити про евакуацію 50 відсотків населення від 540 тисяч, які ми мали до війни. Як тільки війна почалася і поки що працювала залізниця, поки що працювали звичайні дороги, виїхало близько 140 тисяч. Потім ще близько 100 тисяч виїхало. 60 тисяч вивезли організовано через коридор за допомогою волонтерів", - розповів він.

За словами мера Маріуполя, російські окупанти перешкоджають евакуїації із міста - 150 нових автобусів "перетворили на попіл".

Бойченко розповів, що комунальні служби та волонтери у місті оголошували людям, що можна виходити через коридор. Режиму "тиші" не було – люди виходили під розривами снарядів.

"Хтось на автомобілях, а хтось просто пішки йшов у бік узбережжя. Вже там, на попутках та волонтерськими маршрутами, ми доставляли людей до Бердянська, а вже з Бердянська до Запоріжжя”, - розповів мер.

Про те, скільки маріупольців окупанти насильно депортували в Росію, є поки що ймовірні дані.

Окупанти відкрили штаб російської партії у Маріуполі

"За нашими оцінками, це від 20 до 30 тисяч городян. Важко сказати, навіщо вони це роблять. Але, наприклад, учора мені зателефонував сусіда, якого примусово вивезли. Він пішов за водою, а його відвезли. Наразі він опинився в окупованому Новоазовську. Когось везуть до Росії. Припустимо, потяг завантажили, він поїхав до Томська. Яка тут логіка складно зрозуміти", - сказав мер.

Мер також розповів про випадки взяття в полон під час евакуації та зрадників.

"У районі селища Мангуш є блокпост, на якому стоять поліцейські-зрадники. Вони перейшли на бік "ДНР". Нещодавно на Мангуському блокпосту виходила сім'я, але окупанти їх захопили. Нині мирні громадяни у в'язниці та за них вимагають викуп. Це справжній факт. Таких прикладів чимало", - розповів він.

Раніше повідомлялося, що у Маріуполі окупанти зруйнували дитячий реабілітаційний центр, який після реконструкції відкрили лише восени 2021 року.