Російські окупанти знищили та пошкодили 211 шкіл - МОН

З початку вторгнення в Україну російські війська знищили чи пошкодили 211 шкіл, повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.
Наразі в українських школах оголосили двотижневі канікули, а незабаром Міносвіти рекомендуватиме там, де це можливо, проводити дистанційне чи індивідуальне навчання.
Наразі в українських школах оголосили двотижневі канікули, а незабаром Міносвіти рекомендуватиме там, де це можливо, проводити дистанційне чи індивідуальне навчання.
Глава МОН також розповів, що в Україні створюють інтерактивну карту, на якій фіксуватимуться злочини Росії проти мирного населення, у тому числі щодо освітньої інфраструктури. Станом на 2021 рік в Україні працювали 13 тисяч 991 школа.
Російські окупанти гатять по об'єктах цивільної інфраструктури, і освітні заклади винятку не становлять. Так, 4 березня у Житомирі росіяни потрапили до ліцею прямо в центрі міста. Про постраждалих та загиблих внаслідок цього не повідомляли.
Також у ніч на 7 березня у Чернігові російські війська обстріляли кілька шкіл та дитячий садок. Голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус записав відеозвернення до місцевих жителів із будівлі школи №19, в яку влучили росіяни.
Освіта є одним із основних прав людини, закріпленим у статті 26 Загальної декларації.
Нагадаємо, що українські громадські та урядові організації зафіксували всі типи військових злочинів із боку Росії.
Російські окупанти гатять по об'єктах цивільної інфраструктури, і освітні заклади винятку не становлять. Так, 4 березня у Житомирі росіяни потрапили до ліцею прямо в центрі міста. Про постраждалих та загиблих внаслідок цього не повідомляли.
Також у ніч на 7 березня у Чернігові російські війська обстріляли кілька шкіл та дитячий садок. Голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус записав відеозвернення до місцевих жителів із будівлі школи №19, в яку влучили росіяни.
Освіта є одним із основних прав людини, закріпленим у статті 26 Загальної декларації.
Нагадаємо, що українські громадські та урядові організації зафіксували всі типи військових злочинів із боку Росії.
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