Російські окупанти знищили та пошкодили 211 шкіл - МОН

14:07 07 березень Київ, Україна

З початку вторгнення в Україну російські війська знищили чи пошкодили 211 шкіл, повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.



Наразі в українських школах оголосили двотижневі канікули, а незабаром Міносвіти рекомендуватиме там, де це можливо, проводити дистанційне чи індивідуальне навчання.

“На сьогодні спостерігаємо, що щодня зруйнованих чи пошкоджених шкіл стає більше. Вже 211 шкіл, частина яких повністю зруйнована, частина пошкоджена», – сказав Шкарлет.

Глава МОН також розповів, що в Україні створюють інтерактивну карту, на якій фіксуватимуться злочини Росії проти мирного населення, у тому числі щодо освітньої інфраструктури. Станом на 2021 рік в Україні працювали 13 тисяч 991 школа.



Російські окупанти гатять по об'єктах цивільної інфраструктури, і освітні заклади винятку не становлять. Так, 4 березня у Житомирі росіяни потрапили до ліцею прямо в центрі міста. Про постраждалих та загиблих внаслідок цього не повідомляли.



Також у ніч на 7 березня у Чернігові російські війська обстріляли кілька шкіл та дитячий садок. Голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус записав відеозвернення до місцевих жителів із будівлі школи №19, в яку влучили росіяни.



Освіта є одним із основних прав людини, закріпленим у статті 26 Загальної декларації.



Нагадаємо, що українські громадські та урядові організації зафіксували всі типи військових злочинів із боку Росії.